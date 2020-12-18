Helena e Miguel são os nomes preferidos dos brasileiros em 2020

Dentre os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 estão Helena e Miguel Crédito: Pexels

Definitivamente, Helena e Miguel são os nomes favoritos da população brasileira no momento de batizar os filhos. É o que revela uma pesquisa do Baby Center Brasil que avalia os nomes mais utilizados e aqueles que caíram em desuso.

De acordo com o site, cujo levantamento foi feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascidos ao longo de 2020, Miguel é o nome de menino preferido.

Já Helena foi o nome preferido de 2018 até 2020 para meninas que nasceram nesses anos. O site usa também dados do próprio site, do aplicativo grátis Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanham da gravidez até o primeiro ano da criança.

NOMES EM ALTA

Meninos

Ravi

José

Matteo

Otto

Josué

Oliver

Theodoro

Levi

Gael

Nomes de meninas que estiveram em alta e caíram em desuso: Amanda, Isabel e Ana Sophia Crédito: Pexels

Meninas

Maria Liz

Aurora

Ayla

Ana

Luna

Louise

Melina

NOMES EM DESUSO

Meninos

Enzo

Valentim

Enzo Gabriel

Martin

Meninas