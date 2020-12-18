Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Helena e Miguel são os nomes preferidos dos brasileiros em 2020
Registros

Helena e Miguel são os nomes preferidos dos brasileiros em 2020

Pesquisa do Baby Center Brasil avalia os nomes mais utilizados e aqueles que caíram em desuso no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 16:06

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 16:06

No Brasil
Dentre os nomes de bebês mais escolhidos em 2020 estão Helena e Miguel Crédito: Pexels
Definitivamente, Helena e Miguel são os nomes favoritos da população brasileira no momento de batizar os filhos. É o que revela uma pesquisa do Baby Center Brasil que avalia os nomes mais utilizados e aqueles que caíram em desuso.
De acordo com o site, cujo levantamento foi feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascidos ao longo de 2020, Miguel é o nome de menino preferido.
Já Helena foi o nome preferido de 2018 até 2020 para meninas que nasceram nesses anos. O site usa também dados do próprio site, do aplicativo grátis Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanham da gravidez até o primeiro ano da criança.

NOMES EM ALTA

Meninos
  • Ravi
  • José 
  • Matteo 
  • Otto
  • Josué
  • Oliver 
  • Theodoro
  • Levi 
  • Gael 
No Brasil
Nomes de meninas que estiveram em alta e caíram em desuso: Amanda, Isabel e Ana Sophia Crédito: Pexels
Meninas
  • Maria Liz 
  • Aurora
  • Ayla 
  • Ana 
  • Luna
  • Louise 
  • Melina

NOMES EM DESUSO

Meninos
  • Enzo 
  • Valentim
  • Enzo Gabriel
  • Martin
Meninas
  • Amanda
  • Isabel
  • Ana Sophia.

Veja Também

Enem 2020: professores do ES dão dicas de estudo para a reta final

Veja o que funciona nos feriados de Natal e réveillon no ES

Curado da Covid também pode transmitir vírus pelas mãos, alertam médicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhão autônomo da Mercedes-Benz
Espírito Santo adere a acordo que dará desconto no litro do diesel
Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados