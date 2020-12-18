Helena e Miguel são os nomes preferidos dos brasileiros em 2020

Definitivamente, Helena e Miguel são os nomes favoritos da população brasileira no momento de batizar os filhos. É o que revela uma pesquisa do Baby Center Brasil que avalia os nomes mais utilizados e aqueles que caíram em desuso.
De acordo com o site, cujo levantamento foi feito com base em cerca de 350 mil cadastros na plataforma digital gratuita de bebês nascidos ao longo de 2020, Miguel é o nome de menino preferido.
Já Helena foi o nome preferido de 2018 até 2020 para meninas que nasceram nesses anos. O site usa também dados do próprio site, do aplicativo grátis Minha Gravidez e Meu Bebê Hoje, que acompanham da gravidez até o primeiro ano da criança.
NOMES EM ALTA
Meninos
- Ravi
- José
- Matteo
- Otto
- Josué
- Oliver
- Theodoro
- Levi
- Gael
Meninas
- Maria Liz
- Aurora
- Ayla
- Ana
- Luna
- Louise
- Melina
NOMES EM DESUSO
Meninos
- Enzo
- Valentim
- Enzo Gabriel
- Martin
Meninas
- Amanda
- Isabel
- Ana Sophia.