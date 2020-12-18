Curado da Covid também pode transmitir vírus pelas mãos, alertam médicos

Os pacientes curados da Covid-19, doença provocada pelo coronavírus, devem manter os protocolos de higiene, o distanciamento social e usar máscara de proteção facial. Isso porque quem venceu a doença também pode transmitir o vírus pelo toque das mãos, por exemplo, ou até mesmo serem reinfectados, alertam os médicos.
De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado que apresenta dados que indicam o comportamento da doença no Espírito Santo, até esta terça-feira (15), 223.219 capixabas contraíram o vírus. Desse total, 205.007 foram considerados curados e 4.696 morreram.
O médico infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Paulo Peçanha, chama a atenção para a possibilidade de uma pessoa curada encostar em uma superfície contaminada e, assim, acabar disseminando o vírus ao tocar pessoas saudáveis ou objetos que depois serão utilizados por outras pessoas.
"Quem já teve Covid-19 deve se proteger, fazer distanciamento social e manter os protocolos, tanto o respiratório, com o uso da máscara, quanto as medidas de higiene, de lavagem das mãos, já que, ao tocar em uma superfície contaminada, a pessoa pode levar o vírus para outras pessoas e ainda corre o risco de reinfecção"
O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto explica que os pacientes considerados curados não apresentam cargas virais que podem ser expelidas através da saliva, por exemplo. Mas, ainda assim, precisam reforçar os cuidados diários.
O risco das pessoas que já tiveram Covid e se curaram - principalmente das que não tiveram sintomas - passarem o vírus para outras pessoas pela saliva é praticamente zero. No entanto, mesmo após o período de isolamento, de 10 a 15 dias, os cuidados de higiene devem ser mantidos porque podem haver outras formas de transmissão", enfatiza Lauro, mencionando a importância da lavagem das mãos com água e sabão, o uso de álcool para desinfecção, máscara e distanciamento social.
Outro risco que os curados da Covid correm é o da reinfecção. Embora ainda não haja casos confirmados no Espírito Santo, históricos suspeitos de reinfecção são investigados. Atualmente há 58 relatos de pessoas com dois diagnósticos positivos, em intervalo superior a 90 dias, sob analisados. Por isso, especialistas alertam sobre a necessidade de manter os cuidados para evitar a doença, como forma de proteção a si mesmo e ao próximo.