Curado da Covid também pode transmitir vírus pelas mãos, alertam médicos

"Quem já teve Covid-19 deve se proteger, fazer distanciamento social e manter os protocolos, tanto o respiratório, com o uso da máscara, quanto as medidas de higiene, de lavagem das mãos, já que, ao tocar em uma superfície contaminada, a pessoa pode levar o vírus para outras pessoas e ainda corre o risco de reinfecção"

O médico infectologista Lauro Ferreira Pinto explica que os pacientes considerados curados não apresentam cargas virais que podem ser expelidas através da saliva, por exemplo. Mas, ainda assim, precisam reforçar os cuidados diários.

O risco das pessoas que já tiveram Covid e se curaram - principalmente das que não tiveram sintomas - passarem o vírus para outras pessoas pela saliva é praticamente zero. No entanto, mesmo após o período de isolamento, de 10 a 15 dias, os cuidados de higiene devem ser mantidos porque podem haver outras formas de transmissão", enfatiza Lauro, mencionando a importância da lavagem das mãos com água e sabão, o uso de álcool para desinfecção, máscara e distanciamento social.