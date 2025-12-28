Veja imagens da queima de fogos do réveillon antecipado de Cariacica

A virada do ano foi antecipada em Cariacica na noite deste sábado (27) com uma queima de fogos na Nova Orla de Porto de Santana. O espetáculo no céu aconteceu por volta das 20h e marcou as comemorações dos dois anos da inauguração da urbanização da região.
A contagem regressiva reuniu moradores e visitantes que acompanhavam a programação no local. Durante cerca de sete minutos, os fogos de baixo ruído iluminaram o céu da cidade, seguindo o padrão adotado pelo município para reduzir impactos sonoros.
Assim como ocorreu em 2024, a prefeitura optou por antecipar o réveillon, integrando a queima de fogos à programação festiva da Nova Orla. O evento também contou com apresentações do grupo de pagode Pele Morena e das duplas sertanejas Pedro e Júnior e Breno e Bernardo, reunindo famílias e grupos de amigos para celebrar o fim de 2025.