Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário da Orla

Veja imagens da queima de fogos do réveillon antecipado de Cariacica

Pelo segundo ano, município da Grande Vitória antecipou a virada para comemorar o aniversário da Nova Orla de Cariacica

Publicado em 28 de Dezembro de 2025 às 11:37

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

28 dez 2025 às 11:37
A virada do ano foi antecipada em Cariacica na noite deste sábado (27) com uma queima de fogos na Nova Orla de Porto de Santana. O espetáculo no céu aconteceu por volta das 20h e marcou as comemorações dos dois anos da inauguração da urbanização da região.
A contagem regressiva reuniu moradores e visitantes que acompanhavam a programação no local. Durante cerca de sete minutos, os fogos de baixo ruído iluminaram o céu da cidade, seguindo o padrão adotado pelo município para reduzir impactos sonoros.
Fogos na Orla de Cariacica neste sábado (27)
Fogos iluminaram o céu na Nova Orla de Cariacica neste sábado (27) Crédito: Nayra Loureiro
Assim como ocorreu em 2024, a prefeitura optou por antecipar o réveillon, integrando a queima de fogos à programação festiva da Nova Orla. O evento também contou com apresentações do grupo de pagode Pele Morena e das duplas sertanejas Pedro e Júnior e Breno e Bernardo, reunindo famílias e grupos de amigos para celebrar o fim de 2025.

Veja Também

Governo publica decreto que reforça proibição de fogos barulhentos no ES

Oftalmologista alerta para os riscos dos fogos de artifício para a visão

Animais e fogos de artifício: como lidar com o medo dos pets na virada do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados