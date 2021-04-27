Veja como voltar à academia com segurança nas cidades de risco alto no ES

Prática de exercícios deve ser feita com máscara e distanciamento Crédito: Fernando Madeira

Com a divulgação do 52º Mapa de Risco Covid-19 , as academias de 50 municípios classificados em risco alto puderam voltar a funcionar nesta segunda-feira (26) no Estado. Os estabelecimentos da Grande Vitória , região que passou de risco extremo para o risco alto, estavam fechados desde o início da quarentena preventiva, no dia 18 de março.

Nos municípios em risco alto no Espírito Santo , as academias de ginástica estarão autorizadas a abrir com o máximo de 20 alunos por horário de agendamento, o que corresponde a um aluno por cada 15m², em média. Apesar da permissão, continuam proibidas as atividades aeróbicas coletivas e individuais em locais fechados.

As medidas foram definidas para frear a cadeia de transmissão do novo coronavírus . Especialistas em saúde alertam que as academias são locais que geralmente reúnem um considerável número de pessoas, por isso, merecem atenção especial do público que as frequentam. Com a prática de exercícios, aumenta-se o risco de contaminação por gotículas respiratórias.

A recomendação do médico infectologista e professor universitário Crispim Cerutti Júnior é evitar a prática de atividades em locais com ar refrigerado em um tempo prolongado. Quando isso não for possível, na avaliação dele, o uso da máscara é essencial.

Ele alerta que o uso compartilhado dos aparelhos de musculação pode ser perigoso, uma vez que diversas pessoas fazem uso contínuo. É importante observar a higienização de todo o ambiente. Outra dica é que cada cliente use seu frasco de álcool 70%.

"Se for fazer a atividade na academia, faça musculação, mantenha o distanciamento e sempre use máscara. Não frequente academias que aglomeram as pessoas. Higienize as superfícies, os aparelhos e tenha seu próprio álcool" Crispim Cerutti Júnior - Médico infectologista

Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, "com uso constante de máscaras e 1,5 metro de distância, praticamente tudo seria permitido." O problema, segundo ele, é que as pessoas estão com comportamento de exaustão e indisciplina nos cuidados pessoais.

Na pandemia, estabelecimentos se adequam para atender clientes Crédito: Fernando Madeira

COMO SE PREVENIR NA ACADEMIA

Usar máscara durante todo o exercício



Observar se o estabelecimento está preocupado em manter a higienização do ambiente

Manter o distanciamento enquanto aguarda a disponibilidade do aparelho

Higienizar os itens e equipamentos antes e após o uso

Higienizar as mãos sempre que possível

Não compartilhar toalhas e nem garrafas de bebidas

Em caso de suor excessivo, levar máscaras para substituição

Equipamentos e superfícies devem ser higienizados com álcool, alertam médicos Crédito: Fernando Madeira

MEDIDAS ESTÃO SENDO CUMPRIDAS

Pedro Fortes é profissional de Educação Física e diretor da Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages). Ele trabalha em uma academia que voltou a atender os usuários. Ele garante que todas as determinações do governo do Estado estão sendo cumpridas pelo estabelecimento e pelos clientes.

"A gente tem tomado esses cuidados desde o início do primeiro retorno, que é a questão da higienização dos equipamentos, o distanciamento, o uso de máscara. Imagino que o Estado tenha entrado em uma descendente quanto aos números da doença. A tendência é melhorar a cada semana. Tendo a melhora do quadro, mais atividades serão abertas dentro dos nossos espaços", disse.

Academias de cidades em risco alto voltaram a funcionar nesta semana Crédito: Fernando Madeira

REGRAS PARA ACADEMIA NO RISCO ALTO

Medidas qualificadas do risco moderado, admitido o funcionamento apenas de atividades não aeróbicas, restritas a treinos de baixo impacto



Estabelecimentos com área igual ou superior a 300m² (trezentos metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 20 (vinte) alunos por horário de agendamento.