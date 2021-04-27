Veja como voltar à academia com segurança nas cidades de risco alto no ES

Com a divulgação do 52º Mapa de Risco Covid-19, as academias de 50 municípios classificados em risco alto puderam voltar a funcionar nesta segunda-feira (26) no Estado. Os estabelecimentos da Grande Vitória, região que passou de risco extremo para o risco alto, estavam fechados desde o início da quarentena preventiva, no dia 18 de março.
O mapa que entrou em vigor tem validade até o próximo domingo (02). Dos 78 municípios capixabas, 50 estão classificados em risco alto e 23 em risco moderado. Cinco municípios - Domingos Martins, Ecoporanga, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Santa Teresa - seguem em risco extremo. Não há cidades classificados em risco baixo.
Nos municípios em risco alto no Espírito Santo, as academias de ginástica estarão autorizadas a abrir com o máximo de 20 alunos por horário de agendamento, o que corresponde a um aluno por cada 15m², em média. Apesar da permissão, continuam proibidas as atividades aeróbicas coletivas e individuais em locais fechados.
As medidas foram definidas para frear a cadeia de transmissão do novo coronavírus. Especialistas em saúde alertam que as academias são locais que geralmente reúnem um considerável número de pessoas, por isso, merecem atenção especial do público que as frequentam. Com a prática de exercícios, aumenta-se o risco de contaminação por gotículas respiratórias.
A recomendação do médico infectologista e professor universitário Crispim Cerutti Júnior é evitar a prática de atividades em locais com ar refrigerado em um tempo prolongado. Quando isso não for possível, na avaliação dele, o uso da máscara é essencial.
Ele alerta que o uso compartilhado dos aparelhos de musculação pode ser perigoso, uma vez que diversas pessoas fazem uso contínuo. É importante observar a higienização de todo o ambiente. Outra dica é que cada cliente use seu frasco de álcool 70%.
"Se for fazer a atividade na academia, faça musculação, mantenha o distanciamento e sempre use máscara. Não frequente academias que aglomeram as pessoas. Higienize as superfícies, os aparelhos e tenha seu próprio álcool"
Para o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, "com uso constante de máscaras e 1,5 metro de distância, praticamente tudo seria permitido." O problema, segundo ele, é que as pessoas estão com comportamento de exaustão e indisciplina nos cuidados pessoais.
COMO SE PREVENIR NA ACADEMIA
- Usar máscara durante todo o exercício
- Observar se o estabelecimento está preocupado em manter a higienização do ambiente
- Manter o distanciamento enquanto aguarda a disponibilidade do aparelho
- Higienizar os itens e equipamentos antes e após o uso
- Higienizar as mãos sempre que possível
- Não compartilhar toalhas e nem garrafas de bebidas
- Em caso de suor excessivo, levar máscaras para substituição
MEDIDAS ESTÃO SENDO CUMPRIDAS
Pedro Fortes é profissional de Educação Física e diretor da Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages). Ele trabalha em uma academia que voltou a atender os usuários. Ele garante que todas as determinações do governo do Estado estão sendo cumpridas pelo estabelecimento e pelos clientes.
"A gente tem tomado esses cuidados desde o início do primeiro retorno, que é a questão da higienização dos equipamentos, o distanciamento, o uso de máscara. Imagino que o Estado tenha entrado em uma descendente quanto aos números da doença. A tendência é melhorar a cada semana. Tendo a melhora do quadro, mais atividades serão abertas dentro dos nossos espaços", disse.
REGRAS PARA ACADEMIA NO RISCO ALTO
- Medidas qualificadas do risco moderado, admitido o funcionamento apenas de atividades não aeróbicas, restritas a treinos de baixo impacto
- Estabelecimentos com área igual ou superior a 300m² (trezentos metros quadrados) devem respeitar o limite máximo de 20 (vinte) alunos por horário de agendamento.
Arquivos & Anexos
Portaria nº 013-R
Dispõe sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19
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