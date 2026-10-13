Veja como vai ficar o novo mercado de peixes da Prainha

A Prefeitura de Vila Velha deve disponibilizar o edital de licitação do Mercado de Pescado da Prainha ainda nos próximos dias. Com previsão de R$ 25 milhões de investimento, o espaço será destinado ao comércio de peixes e também a um espaço de convivência, com o projeto prevendo uma praça de alimentação para o local.
“Será uma estrutura moderna, pensada para oferecer uma gastronomia de ponta, além de atender à população capixaba, servindo como espaço de turismo e gastronomia”, reforça o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB).
O edital chegou a ser prometido em maio de 2025, às vésperas do aniversário da cidade, mas a publicação só deve ser efetivada 17 meses depois. A confirmação veio após o convênio assinado com o governo do Espírito Santo. “Haverá contrapartida do município, mas boa parte será recurso do Estado”, explica Arnaldinho.
O espaço servirá como mercado municipal, segundo o prefeito. “Seguindo o modelo que temos no Brasil e em outros países”, reforça.
Por isso, além do espaço para as peixarias e a Associação de Pescadores, também foi incluída uma área de convívio social, voltada ao entretenimento e ao turismo.
A área total é de 4.647 m² para construção, com 3.880 m² para toda a área destinada ao Mercado de Pescado, incluindo pavimento térreo e segundo pavimento; e 767 m² para o estaleiro dos barcos e novo píer.
O edital de licitação deve ser publicado até a semana que vem, no Diário Oficial. Inicialmente orçado em R$ 25 milhões, o prazo de execução estimado é de 540 dias, contados a partir da ordem de serviço para as obras.
A empreiteira que vencer a licitação será responsável por realizar a obra e também o projeto executivo para a construção do novo mercado, tendo como modelo o material divulgado pela prefeitura. “O que está no 3D é bem próximo do que será executado ali”, garante Arnaldinho.
Mas, antes de começar a construir, a empresa vai ter que demolir toda a estrutura do mercado existente na Prainha atualmente, com a promessa feita pelo prefeito de que a Associação de Pescadores não seja retirada de lá.
A Associação (de Pescadores) não vai sair. Toda a estrutura também é para atendê-los, inclusive a área de barcos e as peixarias.
Arnaldinho Borgo prefeito de Vila Velha
O espaço vai manter a área de armazenamento dos pescadores, a parte de produção e os espaços de limpeza e comercialização. Também haverá lojas para peixarias, além de uma grande área que servirá como praça de alimentação, para restaurantes e lanchonetes atenderem à população.
Segundo o prefeito, tudo o que se encontra no local atualmente será melhorado. “Não queremos deixar ninguém sem serviço”, reforça.
O prefeito explica que o objetivo é melhorar a condição de trabalho da comunidade, além de fortalecer o potencial turístico da região.
Vai poder passear pelo Parque da Prainha, visitar o Convento e ainda almoçar por ali. Será um novo ponto turístico de Vila Velha.
Arnaldinho Borgo prefeito de Vila Velha
Sobre o período de obras, o prefeito explica que ainda será definido junto com a empresa vencedora da licitação como será o processo de transição e realocação dos pescadores da Prainha, assim como o funcionamento do mercado atual. “Vamos adequar o espaço e conseguir tocar a obra da melhor forma, sem prejudicar ninguém.”
O prefeito cita que a área tem cerca de 5 mil metros quadrados. “Talvez seja possível realizar algumas adaptações para remanejar os pescadores. Vamos organizar tudo”, reforça.
Mesmo sem um plano fechado, por enquanto, Arnaldinho garante que a Associação de Pescadores não ficará prejudicada. “Nós vamos acolhê-los durante a obra.”
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