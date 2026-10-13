Veja como vai ficar o novo mercado de peixes da Prainha

O edital chegou a ser prometido em maio de 2025, às vésperas do aniversário da cidade, mas a publicação só deve ser efetivada 17 meses depois. A confirmação veio após o convênio assinado com o governo do Espírito Santo. “Haverá contrapartida do município, mas boa parte será recurso do Estado”, explica Arnaldinho.





O espaço servirá como mercado municipal, segundo o prefeito. “Seguindo o modelo que temos no Brasil e em outros países”, reforça.





Por isso, além do espaço para as peixarias e a Associação de Pescadores, também foi incluída uma área de convívio social, voltada ao entretenimento e ao turismo.





A área total é de 4.647 m² para construção, com 3.880 m² para toda a área destinada ao Mercado de Pescado, incluindo pavimento térreo e segundo pavimento; e 767 m² para o estaleiro dos barcos e novo píer.