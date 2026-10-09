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Orientação

Vila Velha pode exigir que quiosques mostrem prazo de tendas na areia

Recomendação foi feita após uma estrutura permanecer na Praia da Costa além do período permitido

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 18:42

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

09 out 2026 às 18:42

Os quiosques da orla de Vila Velha podem passar a ter que informar, de forma visível ao público, até quando estão autorizados a manter tendas na faixa de areia. A medida foi recomendada pelo Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES) à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos após a identificação de uma estrutura que permaneceu na Praia da Costa além do período permitido.


A orientação é para que a exigência passe a constar nas futuras licenças concedidas aos quiosques. Segundo o MPC-ES, o objetivo é dar transparência à ocupação do espaço público. O prazo de validade da autorização deverá ficar exposto de forma ostensiva, permitindo que os frequentadores da praia saibam até quando a estrutura pode permanecer na faixa de areia.


As estruturas temporárias estão sujeitas a prazo de até 90 dias, conforme norma da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU/ES). Vila Velha também possui uma portaria da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) que regulamenta esse tipo de ocupação.

Tenda ficou além do prazo

A medida foi proposta após uma fiscalização identificar, em agosto, uma ocupação irregular da faixa de areia por um quiosque na Praia da Costa. No local havia um deck, mobiliário e uma tenda.


Após solicitar informações à SPU/ES e à Prefeitura de Vila Velha, o MPC-ES constatou que a irregularidade estava relacionada ao período de permanência da tenda. A estrutura tinha autorização para ficar no local entre maio e julho de 2026, mas ainda permanecia instalada em agosto, contrariando a Portaria Semsu 10/2026.


A prefeitura informou que o deck estava regular e determinou a retirada das estruturas que estavam fora das regras. Segundo o MPC-ES, os itens irregulares foram removidos após a atuação do município.

Fiscalização na orla

A apuração faz parte de um procedimento aberto para verificar a padronização, a fiscalização e a ocupação dos espaços públicos na orla de Vila Velha.


O acompanhamento teve início a partir das restrições adotadas durante a pandemia de Covid-19. Depois desse período, a SPU/ES informou sobre a existência de fiscalizações em estabelecimentos das orlas de Itaparica e Itapoã para verificar o cumprimento das normas de padronização arquitetônica e de uso da praia.

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