Vila Velha pode exigir que quiosques mostrem prazo de tendas na areia

Os quiosques da orla de Vila Velha podem passar a ter que informar, de forma visível ao público, até quando estão autorizados a manter tendas na faixa de areia. A medida foi recomendada pelo Ministério Público de Contas do Espírito Santo (MPC-ES) à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos após a identificação de uma estrutura que permaneceu na Praia da Costa além do período permitido.





A orientação é para que a exigência passe a constar nas futuras licenças concedidas aos quiosques. Segundo o MPC-ES, o objetivo é dar transparência à ocupação do espaço público. O prazo de validade da autorização deverá ficar exposto de forma ostensiva, permitindo que os frequentadores da praia saibam até quando a estrutura pode permanecer na faixa de areia.





As estruturas temporárias estão sujeitas a prazo de até 90 dias, conforme norma da Superintendência do Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU/ES). Vila Velha também possui uma portaria da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu) que regulamenta esse tipo de ocupação.