Mulher denuncia humilhação após ser acusada de furto em supermercado no ES

Uma compra em um supermercado em Campo Grande, em Cariacica, terminou em constrangimento para uma auxiliar de limpeza de 54 anos. À reportagem da TV Gazeta, ela contou que foi acusada de furtar produdos e humilhada por seguranças do Extrabom na manhã de quarta-feira (8).





A Polícia Militar foi acionada e, após verificar a nota fiscal apresentada pela mulher, constatou que os produtos encontrados com ela haviam sido pagos. Segundo a ocorrência, a auxiliar havia desembolsado R$ 125 pela linguiça, bacon e capa de filé bovino. O chefe da equipe de segurança chegou a ser detido e autuado em flagrante, mas foi liberado para responder em liberdade após pagar fiança de R$ 3 mil.





A mulher contou que, após pagar pelas compras, colocou os produtos na bolsa. Ao deixar o estabelecimento, uma segurança a abordou usando um pretexto religioso para levá-la para uma sala da loja. A vítima afirmou ainda que não teria passado pela mesma situação caso fosse uma pessoa branca.





“Quando eu entrei na sala, ela já começou a me agredir, alterando a voz comigo e me chamando de ladra, e mandando eu esvaziar minha bolsa. Ela tentou tomar a bolsa; eu comecei a gritar: 'Socorro, socorro, socorro!'. Aí ela chamou mais três seguranças, e eu vivi momentos de terror naquela sala”, detalhou a auxiliar de limpeza.