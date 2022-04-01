Estado flexibilizou o uso de máscaras Crédito: Shutterstock

Your browser does not support the audio element. Veja as regras de uso de máscara e passaporte da vacina nas cidades do ES

Já nas regiões em risco muito baixo, além de a máscara ser liberada nos ambientes abertos, não é obrigatória nos locais fechados, apesar de ser recomendada.

As regras são diferentes dependendo da classificação de risco de cada município. Segundo o mapa de risco divulgado nesta sexta, todas as cidades do Estado estão em risco baixo ou muito baixo e, com isso, vão se beneficiar da flexibilização.



101º mapa de risco tem validade da próxima segunda-feira (4) até o domingo seguinte, dia 10 de abril Crédito: Divulgação | Governo do ES

Veja abaixo como ficarão as novas regras para as cidades do Espírito Santo de acordo com o novo mapa, a partir de segunda-feira (4):



RISCO BAIXO (VERDE)

Máscara: uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados. Exceção: a máscara seguirá obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde;

uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos, mas é mantido em locais fechados. a Passaporte da vacina: é exigido para a realização de eventos sociais, empresariais e acadêmicos. Também precisa ser apresentado em bares e restaurantes.

Municípios: Alfredo Chaves, Água Doce do Norte, Águia Branca, Anchieta, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Conceição da Barra, Ecoporanga, Fundão, Guarapari, Ibiraçu, Iconha, Itapemirim, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Mimoso do Sul, Montanha, Mucurici, Muqui, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Viana, Vila Pavão, Vila Velha e Vitória.

RISCO MUITO BAIXO (AZUL)

Máscara: não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação. Exceção : a máscara seguirá obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde;

não é mais obrigatório o uso de máscara, nem em locais abertos, nem fechados. Neste último, o uso do equipamento passa a ser apenas uma recomendação. : a máscara seguirá obrigatória para pessoas que testaram positivo para a Covid-19 e para os profissionais da saúde; Passaporte da vacina: a exigência do passaporte da vacina não é mais obrigatória.

Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Governador Lindenberg, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Itaguaçu, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Marilândia, Muniz Freire, Pancas, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante e Vila Valério.

ENTENDA O RISCO MUITO BAIXO

A classificação de risco muito baixa, que havia sido suprimida da matriz de risco com o avanço da Ômicron, voltou a existir nessa semana.

80% de vacinação com duas doses ou dose única de adultos com mais de 18 anos;

90% de vacinação com pelo menos uma dose de adolescentes entre 12 e 17 anos;

90% de vacinação de idosos com a dose de reforço;

Todos os municípios da região têm que disponibilizar um local de testagem livre.

Uma vez que uma microrregião entra na classificação de risco muito baixo, representada pela cor azul no Mapa de Risco, ela não sairá mais, a não ser que haja nova crise sanitária.