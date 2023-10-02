Veja a lista dos conselheiros tutelares eleitos na Grande Vitória

Cada cidade tem que ter, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros escolhidos pela população local para um mandato de quatro anos, sendo permitida a reeleição.

Contudo, em Vila Velha, apenas uma das cinco regiões terá o conselho completo (cinco membros). Nas demais regiões, não havia candidato suficiente. Na Região 2, só três pessoas foram eleitas porque, segundo a prefeitura, só havia esses candidatos. Está prevista a publicação de um edital para complementação das vagas no ano que vem.



Eleitores comparecem em posto de votação de eleição para conselhos tutelares, Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Conselho Tutelar pode aplicar medidas como encaminhamento da criança ou do adolescente aos pais ou responsável; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência obrigatória em unidades de ensino; inclusão em serviços e programas oficiais; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, entre outros.



Dos 78 municípios do Estado, 35 optaram por utilizar as urnas eletrônicas e 43 usaram urnas de lona. Para a votação eletrônica, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibilizou 547 equipamentos, entre urnas de seção e de contingência.

VITÓRIA

Em Vitória, foram eleitos 15 conselheiros que, após passar por treinamento, serão alocados em uma das três regionais do município: Regional de Maruípe, Regional do Centro e Regional Continental. O curso acontece em novembro e os conselheiros tomam posse em 10 de janeiro.



Carolina Santos Prata – 1406 votos

Lívia Dias Pereira Muniz – 878 votos

Roberta A. da Silva Rocha – 876 votos

Laudineia G. de Oliveira – 602 votos

Andressa Santana R. Ricardo – 531 votos

Kezia da Silva Vaz – 444 votos

Diego de Almeida Santos – 427 votos

Laura Aparecida N.da Costa – 383 votos



Walkiria Miranda Martins – 370 votos



Joseane Lúcia Araújo – 280 votos



Fabrícia Alves Xavier – 268 votos



Raquel Milagre Lopes – 259 votos

Jhones Teixeira da Silva – 259 votos



Marcos Antônio de Oliveira – 254 votos

Luzia Engelhartt Martins – 170 votos



VILA VELHA

Em Vila Velha, foram eleitos 20 conselheiros para as cinco regionais do município. Apenas a Regional 5 (região da Grande Terra Vermelha) estará com o conselho completo, com cinco membros. Nas demais, houve menos candidatos do que vagas.



REGIÃO 1 : Centro, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da Costa, Praia das Gaivotas,Praia de Itaparica, Residencial Coqueiral, Soteco, Vista da Penha.

Rafaela Ladeira – 747 votos

Francine Fontini Carreta – 331 votos

Saulo Pedro – 245 votos

Francyeli Gonçalves – 30 votos

REGIÃO 2 : Araçás, Brisamar, Cocal, Darly Santos, Guaranhuns , Ibes, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Nova Itaparica, Novo México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Santos Dumont, Vila Guaranhuns, Vila Nova.



Bianca Bustamante – 178 votos

Adelina Guimarães – 116 votos

Samanta Mourão – 84 votos

REGIÃO 3 : Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul, Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila Garrido, Zumbi dos Palmares.



Benedita “A Bené” – 92 votos

Ricardo Rais “O Conselheiro” – 30 votos

Cristiane Ferreira – 28 votos

Milene Soares – 26 votos



REGIÃO 4 : Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Cobilândia, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Pólo Empresarial Novo México, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado.



Eliane Benincá – 152 votos



Bruno Borsonelli – 143 votos

Maria Aparecida – 132 votos

Leandro Henrique – 59 votos

REGIÃO 5 : Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucú, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Morro daL, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio.



Terezinha de Jesus – 226 votos

Almir Vasconcelos – 211

Alessandra Santana 200 votos

Sueli Rodrigues – 115 votos

Edna Mateus – 86 votos

Agatha – 65 votos (suplente)



Alexandre – 54 votos (suplente)



CARIACICA

REGIÃO 1 : Aparecida, Bela Vista, Del Porto, Flexal I e II, Graúna, Itacibá, Itanguá, Mata da Praia, Modelo, Morada Feliz, Nova Brasília, Novo Jardim, Nova Canaã, Nova Val Verde, Oriente, Presidente Médice, Porto de Santana, Retiro Saudoso, Santana, Santa Rosa, Parque Tabajara, Tucum,Vila Prudêncio, Vila Oásis, Porto Novo, Morro do Sesi, São Silvestre, Vila Bandeirante, Frincasa, Vila Petrônio, Conj. J.M.Ferreira, Conj. Resid. Aldeia do Coco.

Marcos Paulo Fonseca – 627 votos

Jean Cleres de Santana – 362 votos

Maria Bela Barbosa – 358 votos

Vera Lúcia Carlota do Nascimento – 347 votos



Mayara Fernanda da Rocha – 307 votos



REGIÃO 2 : Alzira Bley, Nova Esperança I e II, Nova Rosa da Penha I e II, Pedro Fontes, Pica Pau, Porto Belo I e II, Porto de Cariacica, Vila Cajueiro, Vila Progresso I e II, Alice Coutinho Santos, Antonio Ferreira Borges, Areinha, Cachoeirinha, Destacamento, Duas Bocas, Limão, Maricará, Morada dos Lagos, Morro do Óleo, Prolar I e II, Rio Grande, Sabão, Sertão Velho, Andorinhas, Centro, Ibiapaba, Mangueiras, Morrinhos, Morro Novo, Nova República, Roças Velhas, Santa Luzia, São João Batista I e II, Vila Merlo, Bubu, Campo Verde I, II e III, Cangaiba, Moxuara, Parque Nacional, Planeta I e II, Santo Antonio I e II, Vila Roma.



Marinalva Andrade Rocha – 482 votos

Ângela Maria da Silva – 403 votos

Marcelo Cruz Coutinho – 401

Rosemire Barbosa de Oliveira – 367

Claudineia Tibúrcio da Silva – 320 votos



REGIÃO 3 : Alto Boa Vista, Alto Laje, Boa Vista, Beira Rio, Campina Grande, Campo Grande, Flor do Campo, Cruzeiro do Sul, Resid. Dona Augusta, Dom Bosco, Expedito, Flor de Piranema, Independência, Itaquari, Jardim América, Mucuri, Nova Campo Grande, Novo Brasil, Operário, Piranema, São Geraldo I, São Gonçalo, São Conrado, Santa Luzia, São Francisco, Santa Fé, Santa Bárbara, SantoAndré, Flórida, Santa Cecília I e II, Sotema, Vale dos Reis, Vera Cruz, Vila Independência, Vista Dourada, Vila Palestina, Vila Rica, Tiradentes, São Vicente, Roda D’água, Morada de Campo Grande, Estrela Dalva, Novo Horizonte, Vila Capixaba, Canto Feliz.



Ellen Karla Peixoto – 661 votos

Elenice Rosa Furtado – 536 votos

Joanismere Endlich – 418 votos

Willian da Silva Fonseca – 364 votos

Agno Barbosa da Silva – 308 votos



REGIÃO 4 : Bela Aurora, Rosa da Penha, Itapemirim, Maracanã, Vila Isabel, Campo Novo, Jardim Campo Grande, Liberdade, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares, Vasco da Gama, Vale Esperança, Sotelândia, Bandeirantes, Cordovil I e II, Vista Mar I, II e III, Castelo Branco, Caramuru, Boa Sorte, Jardim de Halá, Juscelino Kubishek, Santa Paula I e II, Jardim Botânico I e II, Vista Linda, Vila Reges, Nelson Ramos I, II e III, Bairro União, Caçaroca, Rio Marinho, Val Paraíso, Campo Belo, Vila Nova, Alzira Ramos, São Geraldo II, Santa Catarina I e II, Campina Verde, Bela Vista, Ipiranga, São Tiago, São Rafael



Rosa Maria Henrique Pereira – 302 votos

Ivanete Vieira Simão – 245 votos

Isabel Maria de Paula Perini – 79 votos

Audileia Márcia Martins da Silva – 60 votos

Maiko Denes Santos Neves – 28 votos



SERRA

A Prefeitura da Serra informou que 30 candidatos concorreram a 25 vagas, distribuídas entre quatro conselhos. O resultado oficial do pleito, segundo o município, será publicado no Diário Oficial da Serra nesta terça-feira (3). Veja abaixo a lista dos 25 candidatos mais votados:



Silesia Freitas – 678 votos

Glaucia Fernando – 643 votos

Fernanda Schueng – 627 votos

Andréa Gomes – 481 votos

Talita Moreira – 458 votos

Ana Claudia Reis – 420 votos

Vera Seibert – 413 votos

Débora Cristina – 376 votos

Weligta Costa – 318 votos

Maria Helena – 315 votos

Fabiana Medeiros – 314 votos

Ana Camargo – 302 votos

Mirelly Souza – 269 votos

Amanda Muzi – 267 votos

Valdirene Mateus – 266 votos

Alverinda Medeiros – 262 votos

Jasiel Ferreira – 259 votos

Débora Spíndula – 248 votos

Adriano Cordeiro – 218 votos

Flávia Serafim – 199 votos

Alberto Fernandes – 191 votos

Cristiana Candida – 180 votos

Zaini Araujo - 157 votos

Andreia Ferreira - 129 votos

Eyke Freitas – 123 votos