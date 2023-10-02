Veja a lista dos conselheiros tutelares eleitos na Grande Vitória

Eleitores do Espírito Santo escolheram, no último domingo (1º), os conselheiros tutelares dos municípios capixabas. Os mais votados ocuparão os cargos de 2024 até 2027. Criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo que zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Cada cidade tem que ter, no mínimo, um Conselho Tutelar composto por cinco membros escolhidos pela população local para um mandato de quatro anos, sendo permitida a reeleição.
Contudo, em Vila Velha, apenas uma das cinco regiões terá o conselho completo (cinco membros). Nas demais regiões, não havia candidato suficiente. Na Região 2, só três pessoas foram eleitas porque, segundo a prefeitura, só havia esses candidatos. Está prevista a publicação de um edital para complementação das vagas no ano que vem.
O Conselho Tutelar pode aplicar medidas como encaminhamento da criança ou do adolescente aos pais ou responsável; orientação, apoio e acompanhamento temporários; matrícula e frequência obrigatória em unidades de ensino; inclusão em serviços e programas oficiais; requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, entre outros.
Dos 78 municípios do Estado, 35 optaram por utilizar as urnas eletrônicas e 43 usaram urnas de lona. Para a votação eletrônica, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibilizou 547 equipamentos, entre urnas de seção e de contingência.
VITÓRIA
Em Vitória, foram eleitos 15 conselheiros que, após passar por treinamento, serão alocados em uma das três regionais do município: Regional de Maruípe, Regional do Centro e Regional Continental. O curso acontece em novembro e os conselheiros tomam posse em 10 de janeiro.
- Carolina Santos Prata – 1406 votos
- Lívia Dias Pereira Muniz – 878 votos
- Roberta A. da Silva Rocha – 876 votos
- Laudineia G. de Oliveira – 602 votos
- Andressa Santana R. Ricardo – 531 votos
- Kezia da Silva Vaz – 444 votos
- Diego de Almeida Santos – 427 votos
- Laura Aparecida N.da Costa – 383 votos
- Walkiria Miranda Martins – 370 votos
- Joseane Lúcia Araújo – 280 votos
- Fabrícia Alves Xavier – 268 votos
- Raquel Milagre Lopes – 259 votos
- Jhones Teixeira da Silva – 259 votos
- Marcos Antônio de Oliveira – 254 votos
- Luzia Engelhartt Martins – 170 votos
VILA VELHA
Em Vila Velha, foram eleitos 20 conselheiros para as cinco regionais do município. Apenas a Regional 5 (região da Grande Terra Vermelha) estará com o conselho completo, com cinco membros. Nas demais, houve menos candidatos do que vagas.
REGIÃO 1: Centro, Boa Vista I, Boa Vista II, Coqueiral de Itaparica, Cristóvão Colombo, Divino Espírito Santo, Glória, Ilha dos Ayres, Itapuã, Jaburuna, Jockey de Itaparica, Olaria, Praia da Costa, Praia das Gaivotas,Praia de Itaparica, Residencial Coqueiral, Soteco, Vista da Penha.
- Rafaela Ladeira – 747 votos
- Francine Fontini Carreta – 331 votos
- Saulo Pedro – 245 votos
- Francyeli Gonçalves – 30 votos
REGIÃO 2: Araçás, Brisamar, Cocal, Darly Santos, Guaranhuns , Ibes, Ilha dos Bentos, Jardim Asteca, Jardim Colorado, Jardim Guadalajara, Jardim Guaranhuns, Nossa Senhora da Penha, Nova Itaparica, Novo México, Pontal das Garças, Santa Inês, Santa Mônica Popular, Santa Mônica, Santos Dumont, Vila Guaranhuns, Vila Nova.
- Bianca Bustamante – 178 votos
- Adelina Guimarães – 116 votos
- Samanta Mourão – 84 votos
REGIÃO 3: Aribiri, Argolas, Ataíde, Cavalieri, Chácara do Conde, Dom João Batista, Garoto, Ilha da Conceição, Ilha das Flores, Paul, Pedra dos Búzios, Primeiro de Maio, Sagrada Família, Santa Rita, Vila Batista, Vila Garrido, Zumbi dos Palmares.
- Benedita “A Bené” – 92 votos
- Ricardo Rais “O Conselheiro” – 30 votos
- Cristiane Ferreira – 28 votos
- Milene Soares – 26 votos
REGIÃO 4: Alecrim, Alvorada, Cobi de Baixo, Cobi de Cima, Cobilândia, Industrial, Jardim do Vale, Jardim Marilândia, Nova América, Planalto, Pólo Empresarial Novo México, Rio Marinho, Santa Clara, São Torquato, Vale Encantado.
- Eliane Benincá – 152 votos
- Bruno Borsonelli – 143 votos
- Maria Aparecida – 132 votos
- Leandro Henrique – 59 votos
REGIÃO 5: Balneário Ponta da Fruta, Barra do Jucú, Barramares, Cidade da Barra, Interlagos, Jabaeté, João Goulart, Morada da Barra, Morada do Sol, Morro daL, Normília da Cunha, Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Riviera da Barra, Santa Paula I, Santa Paula II, São Conrado, Terra Vermelha, Ulisses Guimarães, Vinte e Três de Maio.
- Terezinha de Jesus – 226 votos
- Almir Vasconcelos – 211
- Alessandra Santana 200 votos
- Sueli Rodrigues – 115 votos
- Edna Mateus – 86 votos
- Agatha – 65 votos (suplente)
- Alexandre – 54 votos (suplente)
CARIACICA
REGIÃO 1: Aparecida, Bela Vista, Del Porto, Flexal I e II, Graúna, Itacibá, Itanguá, Mata da Praia, Modelo, Morada Feliz, Nova Brasília, Novo Jardim, Nova Canaã, Nova Val Verde, Oriente, Presidente Médice, Porto de Santana, Retiro Saudoso, Santana, Santa Rosa, Parque Tabajara, Tucum,Vila Prudêncio, Vila Oásis, Porto Novo, Morro do Sesi, São Silvestre, Vila Bandeirante, Frincasa, Vila Petrônio, Conj. J.M.Ferreira, Conj. Resid. Aldeia do Coco.
- Marcos Paulo Fonseca – 627 votos
- Jean Cleres de Santana – 362 votos
- Maria Bela Barbosa – 358 votos
- Vera Lúcia Carlota do Nascimento – 347 votos
- Mayara Fernanda da Rocha – 307 votos
REGIÃO 2: Alzira Bley, Nova Esperança I e II, Nova Rosa da Penha I e II, Pedro Fontes, Pica Pau, Porto Belo I e II, Porto de Cariacica, Vila Cajueiro, Vila Progresso I e II, Alice Coutinho Santos, Antonio Ferreira Borges, Areinha, Cachoeirinha, Destacamento, Duas Bocas, Limão, Maricará, Morada dos Lagos, Morro do Óleo, Prolar I e II, Rio Grande, Sabão, Sertão Velho, Andorinhas, Centro, Ibiapaba, Mangueiras, Morrinhos, Morro Novo, Nova República, Roças Velhas, Santa Luzia, São João Batista I e II, Vila Merlo, Bubu, Campo Verde I, II e III, Cangaiba, Moxuara, Parque Nacional, Planeta I e II, Santo Antonio I e II, Vila Roma.
- Marinalva Andrade Rocha – 482 votos
- Ângela Maria da Silva – 403 votos
- Marcelo Cruz Coutinho – 401
- Rosemire Barbosa de Oliveira – 367
- Claudineia Tibúrcio da Silva – 320 votos
REGIÃO 3: Alto Boa Vista, Alto Laje, Boa Vista, Beira Rio, Campina Grande, Campo Grande, Flor do Campo, Cruzeiro do Sul, Resid. Dona Augusta, Dom Bosco, Expedito, Flor de Piranema, Independência, Itaquari, Jardim América, Mucuri, Nova Campo Grande, Novo Brasil, Operário, Piranema, São Geraldo I, São Gonçalo, São Conrado, Santa Luzia, São Francisco, Santa Fé, Santa Bárbara, SantoAndré, Flórida, Santa Cecília I e II, Sotema, Vale dos Reis, Vera Cruz, Vila Independência, Vista Dourada, Vila Palestina, Vila Rica, Tiradentes, São Vicente, Roda D’água, Morada de Campo Grande, Estrela Dalva, Novo Horizonte, Vila Capixaba, Canto Feliz.
- Ellen Karla Peixoto – 661 votos
- Elenice Rosa Furtado – 536 votos
- Joanismere Endlich – 418 votos
- Willian da Silva Fonseca – 364 votos
- Agno Barbosa da Silva – 308 votos
REGIÃO 4: Bela Aurora, Rosa da Penha, Itapemirim, Maracanã, Vila Isabel, Campo Novo, Jardim Campo Grande, Liberdade, Padre Gabriel, Jardim dos Palmares, Vasco da Gama, Vale Esperança, Sotelândia, Bandeirantes, Cordovil I e II, Vista Mar I, II e III, Castelo Branco, Caramuru, Boa Sorte, Jardim de Halá, Juscelino Kubishek, Santa Paula I e II, Jardim Botânico I e II, Vista Linda, Vila Reges, Nelson Ramos I, II e III, Bairro União, Caçaroca, Rio Marinho, Val Paraíso, Campo Belo, Vila Nova, Alzira Ramos, São Geraldo II, Santa Catarina I e II, Campina Verde, Bela Vista, Ipiranga, São Tiago, São Rafael
- Rosa Maria Henrique Pereira – 302 votos
- Ivanete Vieira Simão – 245 votos
- Isabel Maria de Paula Perini – 79 votos
- Audileia Márcia Martins da Silva – 60 votos
- Maiko Denes Santos Neves – 28 votos
SERRA
A Prefeitura da Serra informou que 30 candidatos concorreram a 25 vagas, distribuídas entre quatro conselhos. O resultado oficial do pleito, segundo o município, será publicado no Diário Oficial da Serra nesta terça-feira (3). Veja abaixo a lista dos 25 candidatos mais votados:
- Silesia Freitas – 678 votos
- Glaucia Fernando – 643 votos
- Fernanda Schueng – 627 votos
- Andréa Gomes – 481 votos
- Talita Moreira – 458 votos
- Ana Claudia Reis – 420 votos
- Vera Seibert – 413 votos
- Débora Cristina – 376 votos
- Weligta Costa – 318 votos
- Maria Helena – 315 votos
- Fabiana Medeiros – 314 votos
- Ana Camargo – 302 votos
- Mirelly Souza – 269 votos
- Amanda Muzi – 267 votos
- Valdirene Mateus – 266 votos
- Alverinda Medeiros – 262 votos
- Jasiel Ferreira – 259 votos
- Débora Spíndula – 248 votos
- Adriano Cordeiro – 218 votos
- Flávia Serafim – 199 votos
- Alberto Fernandes – 191 votos
- Cristiana Candida – 180 votos
- Zaini Araujo - 157 votos
- Andreia Ferreira - 129 votos
- Eyke Freitas – 123 votos
Sobre os locais de atuação dos eleitos, cada conselheiro escolherá o seu, por ordem de classificação, de acordo com a administração municipal.