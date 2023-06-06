Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (06); vidro do carro foi quebrado durante a ocorrência Crédito: Vinicius Colini

Uma mulher de 31 anos foi detida na tarde desta terça-feira (06), na Glória, em Vila Velha , após deixar os filhos, de um e cinco anos, sozinhos no carro da família. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a identidade dos menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Polícia Militar informou, em nota, que foi até o local para verificar a informação de que duas crianças pequenas estavam trancadas em um carro estacionado – uma delas estava, inclusive, aparentemente desacordada. Por isso, conforme destacou a corporação, o vidro do carona precisou ser quebrado. A criança teria acordado logo após o impacto.

Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o caso ocorreu por volta das 15h. Em depoimento, a mãe afirmou que deixou as crianças no veículo para ir a uma loja da região, com o intuito de trocar peças infantis. Segundo a reportagem, as crianças foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas já estão na casa dos avós.

Imagens de câmera de segurança (veja abaixo) mostram o momento em que o carro estaciona e a mãe, com pressa, atravessa a rua. Também é possível ver quando comerciantes se assustam e param uma viatura da PM que trafegava pela rua. Os policias chegaram a procurar a mãe nas lojas ao redor, sem sucesso.

Your browser does not support the audio element. Mãe é detida por deixar filhos trancados dentro de carro em Vila Velha

Para a advogada da família, que conversou com a TV Gazeta, a mãe disse que acreditou que conseguiria ir rapidamente até à loja. Ela afirmou ainda que as crianças estariam dormindo, pois isso preferiu deixá-las no carro, e que não ligou o ar-condicionado para que o veículo não fosse roubado.

O Conselho Tutelar foi acionado, e as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional Vila Velha.