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Na Glória

Mãe é detida por deixar filhos trancados dentro de carro em Vila Velha

Testemunhas contaram à Polícia Militar que uma das crianças estava aparentemente inconsciente e, por isso, o vidro do veículo foi quebrado para o resgate
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

06 jun 2023 às 17:39

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 17:39

Crianças estavam dentro de um carro, que teve o vidro quebrado para o resgate
Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (06); vidro do carro foi quebrado durante a ocorrência Crédito: Vinicius Colini
Uma mulher de 31 anos foi detida na tarde desta terça-feira (06), na Glória, em Vila Velha, após deixar os filhos, de um e cinco anos, sozinhos no carro da família. Os nomes dos envolvidos não serão divulgados para preservar a identidade dos menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Polícia Militar informou, em nota, que foi até o local para verificar a informação de que duas crianças pequenas estavam trancadas em um carro estacionado – uma delas estava, inclusive, aparentemente desacordada. Por isso, conforme destacou a corporação, o vidro do carona precisou ser quebrado. A criança teria acordado logo após o impacto. 
Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o caso ocorreu por volta das 15h. Em depoimento, a mãe afirmou que deixou as crianças no veículo para ir a uma loja da região, com o intuito de trocar peças infantis. Segundo a reportagem, as crianças foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas já estão na casa dos avós.
Imagens de câmera de segurança (veja abaixo) mostram o momento em que o carro estaciona e a mãe, com pressa, atravessa a rua. Também é possível ver quando comerciantes se assustam e param uma viatura da PM que trafegava pela rua. Os policias chegaram a procurar a mãe nas lojas ao redor, sem sucesso. 
Mãe é detida por deixar filhos trancados dentro de carro em Vila Velha
Para a advogada da família, que conversou com a TV Gazeta, a mãe disse que acreditou que conseguiria ir rapidamente até à loja. Ela afirmou ainda que as crianças estariam dormindo, pois isso preferiu deixá-las no carro, e que não ligou o ar-condicionado para que o veículo não fosse roubado. 
O Conselho Tutelar foi acionado, e as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional Vila Velha.
Polícia Civil do Espírito Santo informou que a mãe foi ouvida e liberada. O caso seguirá sob investigação, para averiguar todas as circunstâncias do fato.

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