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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES tem 123 casos confirmados e 80 em investigação

Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta sexta-feira (28); mais de 600 notificações já foram descartadas

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2022 às 16:29
O Espírito Santo confirmou mais 11 casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 123 infectados. A atualização foi feita nesta sexta-feira (28), por meio de um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Na divulgação anterior, eram 118 casos diagnosticados. Ainda são investigados outros 80 quadros suspeitos, e 615 notificações foram descartadas.
Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado. 

Casos confirmados no ES

  • Vitória: 35
  • Vila Velha: 32
  • Cariacica: 15
  • Serra: 14
  • Guarapari: 9
  • Cachoeiro de Itapemirim: 4
  • Linhares: 3
  • Viana: 2
  • Afonso Cláudio: 1
  • Aracruz: 1
  • Ibiraçu: 1
  • Itapemirim: 1
  • Nova Venécia: 1
  • Pedro Canário: 1
  • Santa Teresa: 1
  • Vila Pavão: 1
  • Eunápolis (BA): 1
A maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 123 infectados, 104 são homens e 19 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre eles são, nesta ordem:
Varíola dos macacos: ES tem 123 casos confirmados e 80 em investigação
  • Erupção cutânea 
  • Febre súbita 
  • Cefaleia (dor de cabeça)
  • Astenia (fraqueza)
  • Dor de garganta 
  • Dor muscular
  • Adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico)
  • Suor/Calafrios 
  • Artralgia (dor nas articulações) 

Arquivos & Anexos

Boletim | 28 de outubro de 2022

Ao todo, há 123 casos confirmados de varíola dos macacos no Espírito Santo
Tamanho do arquivo: 551kb
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Em todas as faixas etárias 

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. O número de infectados, por faixa etária, é a seguinte:
  • 0 a 4 anos: 2 casos 
  • 5 a 9 anos: 3 casos 
  • 10 a 19 anos: 7 casos 
  • 20 a 29 anos: 48 casos 
  • 30 a 39 anos: 38 casos 
  • 40 a 49 anos: 19 casos 
  • 50 a 59 anos: 5 casos 
  • 60 a 69 anos: 1 caso
Atualmente, a Sesa divulga boletins epidemiológicos sobre a varíola dos macacos duas vezes por semana: às terças e às sextas. A medida passou a ser adotada no final de julho deste ano, depois de duas semanas do primeiro caso confirmado no Estado.

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