Varíola dos macacos: ES confirma 88 casos e investiga mais de 100

Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado. Na última sexta-feira (30), entrou a confirmação de um caso de uma pessoa do município de Eunápolis, na Bahia, que fez o teste no Espírito Santo.

CASOS CONFIRMADOS NO ES

Vila Velha: 26

Vitória: 23

Serra: 13

Cariacica: 9

Guarapari: 7

Linhares: 3

Cachoeiro de Itapemirim: 2

Aracruz: 1

Itapemirim: 1

Pedro Canário: 1

Viana: 1

Eunápolis (BA): 1



A grande maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 88 infectados, 77 são homens e 11 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre eles são, nesta ordem:

Arquivos & Anexos Boletim | Dia 4 de outubro de 2022 Ao todo, há 88 confirmações de varíola dos macacos no Espírito Santo Tamanho do arquivo: 490kb Baixar

Erupção cutânea

Febre súbita

Cefaleia (dor de cabeça)

Dor de garganta

Astenia (fraqueza)

Adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico)

Dor muscular

Artralgia (dor nas articulações)

Dor nas costas



EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Até esta terça-feira (04), quatro casos foram confirmados entre pequenos de até nove anos.