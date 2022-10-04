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Monkeypox

Varíola dos macacos: ES confirma 88 casos e investiga mais de 100

Secretaria de Estado da Saúde divulgou novo boletim sobre o avanço da doença nesta terça-feira (04); mais de 400 notificações já foram descartadas

Publicado em 04 de Outubro de 2022 às 17:07

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 out 2022 às 17:07
O Espírito Santo confirmou mais sete casos de varíola dos macacos, chegando ao total de 88 infectados. A atualização foi feita nesta terça-feira (04), por meio de um boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ainda são investigados outros 111 quadros suspeitos. Ao todo, 425 notificações já foram descartadas.
Os primeiros casos da doença foram registrados na Grande Vitória. Ao longo do tempo, a doença se espalhou de Norte a Sul do Estado. Na última sexta-feira (30), entrou a confirmação de um caso de uma pessoa do município de Eunápolis, na Bahia, que fez o teste no Espírito Santo.
CASOS CONFIRMADOS NO ES 
  • Vila Velha: 26
  • Vitória: 23
  • Serra: 13
  • Cariacica: 9
  • Guarapari: 7
  • Linhares: 3
  • Cachoeiro de Itapemirim: 2
  • Aracruz: 1
  • Itapemirim: 1
  • Pedro Canário: 1 
  • Viana: 1 
  • Eunápolis (BA): 1
A grande maioria das pessoas diagnosticadas com monkeypox em território capixaba não teve contato com alguém contaminado ou com suspeita da doença. Entre os 88 infectados, 77 são homens e 11 são mulheres. Os sintomas mais frequentes entre eles são, nesta ordem:

Arquivos & Anexos

Boletim | Dia 4 de outubro de 2022

Ao todo, há 88 confirmações de varíola dos macacos no Espírito Santo
Tamanho do arquivo: 490kb
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  • Erupção cutânea 
  • Febre súbita 
  • Cefaleia (dor de cabeça) 
  • Dor de garganta 
  • Astenia (fraqueza) 
  • Adenomegalia (inchaço das glândulas do sistema imunológico) 
  • Dor muscular 
  • Artralgia (dor nas articulações) 
  • Dor nas costas

EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS 

Inicialmente, os casos afetavam jovens e adultos. Com o aumento na transmissão, idosos também foram infectados. No dia 30 de agosto, crianças entraram pela primeira vez no boletim que monitora a doença no Espírito Santo. Até esta terça-feira (04), quatro casos foram confirmados entre pequenos de até nove anos.
  • 0 a 4 anos: 1 caso 
  • 5 a 9 anos: 3 casos 
  • 10 a 19 anos: 3 casos 
  • 20 a 29 anos: 35 casos 
  • 30 a 39 anos: 31 casos 
  • 40 a 49 anos: 11 casos 
  • 50 a 59 anos: 3 casos 
  • 60 a 69 anos: 1 caso
Atualmente, a Sesa divulga boletins epidemiológicos sobre a varíola dos macacos duas vezes por semana: às terças e às sextas. A medida passou a ser adotada no final de julho deste ano, depois de duas semanas do primeiro caso confirmado no Estado.

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