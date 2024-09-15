Vans escolares irregulares são apreendidas pelo Detran em Vila Velha

Blitz flagra infrações e retira vans escolares de circulação em Vila Velha Crédito: Detran|ES

Duas vans escolares foram apreendidas em uma blitz e os motoristas atuados por exercício ilegal da profissão. O caso foi na última quinta-feira (12), em Aribiri, Vila Velha. Entre as infrações registradas estão transitar sem o equipamento de segurança adequado – como cinto de segurança – e trabalhar sem os cursos especializados obrigatórios. Os veículos foram levados para o pátio credenciado do Detran-ES.

A blitz que fiscalizou os transportes escolares abordou, ao todo, cinco vans e registrou 14 autos de infração. Desses, dois veículos foram removidos para o pátio credenciado do Detran|ES. A Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) lavrou, ainda, dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) devido a transportadores trabalharem sem os cursos especializados obrigatórios.

Segundo o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran, Jederson Lobato, além da falta de especialização e registro dos condutores escolares, os veículos também se encontravam em condições irregulares que colocavam em risco a vida dos alunos.

“Flagramos vans escolares sem equipamentos obrigatórios, como cintos de segurança para os alunos e tacógrafo, com pneus carecas e sem a mínima identificação de ser escolar. Estavam sem as mínimas condições de circular, colocando em risco a segurança de crianças e adolescentes,” explica o gerente de Fiscalização de Trânsito.

Além disso, um condutor de um automóvel que transitava no local sem carteira de motorista também foi multado e o veículo removido porque estava com o licenciamento atrasado.

Resumo da blitz

5 vans escolares abordadas e um automóvel;

14 Autos de infrações;

3 veículos removidos;

2 termos circunstanciados por exercício ilegal da profissão.

Como denunciar

O titular da Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Mauricio Rocha, destacou a importância da ação no combate ao transporte irregular. "A fiscalização das vans que realizam transporte escolar tem um caráter educativo, além de punir aqueles que infringem a legislação de trânsito, colocando em risco a vida dos estudantes. O objetivo é garantir que veículos e condutores estejam em conformidade com as exigências de segurança, assegurando um transporte adequado para as crianças", afirma.