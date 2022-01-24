Van que levava pacientes para consultas pega fogo na BR 259 em Colatina

Uma van pegou fogo na BR 259, próximo ao distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Estado, na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, o veículo pertencia à Secretaria Municipal de Saúde e levava pacientes do município para realizarem consultas em Vitória. No automóvel estavam o motorista e quatro passageiros. Ninguém se feriu.
A Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que o motorista percebeu uma fumaça saindo do motor da van e decidiu parar para verificar. Quando as chamas começaram, todos os passageiros já haviam saído do veículo.
A administração municipal disse que a documentação e a revisão da van, que era nova, estavam em dia. De acordo com a prefeitura, o veículo tem seguro a perícia técnica foi acionada para esclarecer as causas do incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem de A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.