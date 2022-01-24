Van que levava pacientes para consultas pega fogo na BR 259 em Colatina

Veículo pertencia à Secretaria de Saúde de São Gabriel da Palha e seguia com pacientes para consultas em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta

A Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que o motorista percebeu uma fumaça saindo do motor da van e decidiu parar para verificar. Quando as chamas começaram, todos os passageiros já haviam saído do veículo.

A administração municipal disse que a documentação e a revisão da van, que era nova, estavam em dia. De acordo com a prefeitura, o veículo tem seguro a perícia técnica foi acionada para esclarecer as causas do incêndio.