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Sem feridos

Van que levava pacientes para consultas pega fogo na BR 259 em Colatina

Veículo pertencia à Secretaria de Saúde de São Gabriel da Palha e seguia para Vitória. O motorista e os quatro passageiros já haviam saído da van quando as chamas começaram
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

24 jan 2022 às 20:25

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 20:25

Veículo pertencia a Secretária de Saúde de São Gabriel da Palha.
Veículo pertencia à Secretaria de Saúde de São Gabriel da Palha e seguia com pacientes para consultas em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma van pegou fogo na BR 259, próximo ao distrito de Baunilha, em Colatina, no Noroeste do Estado, na manhã desta segunda-feira (24). Segundo a Prefeitura de São Gabriel da Palha, o veículo pertencia à Secretaria Municipal de Saúde e levava pacientes do município para realizarem consultas em Vitória. No automóvel estavam o motorista e quatro passageiros. Ninguém se feriu.
A Prefeitura de São Gabriel da Palha informou que o motorista percebeu uma fumaça saindo do motor da van e decidiu parar para verificar. Quando as chamas começaram, todos os passageiros já haviam saído do veículo.
A administração municipal disse que a documentação e a revisão da van, que era nova, estavam em dia. De acordo com a prefeitura, o veículo tem seguro a perícia técnica foi acionada para esclarecer as causas do incêndio.
O Corpo de Bombeiros foi procurado pela reportagem de A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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