Vacinação antirrábica: veja onde vacinar cães e gatos na Grande Vitória e Linhares

Em Vila Velha, a campanha chega aos bairros da região urbana neste sábado (12), começando pelas regiões 1 e 2. Nos sábados seguintes, a vacinação será realizada nas regiões 3 e 4, no dia 19, e na região 5, no dia 26.





Segundo a gestão municipal, a campanha de vacinação termina em 17 de outubro, que será o Dia D de vacinação antirrábica. Cães e gatos a partir de três meses de idade podem ser imunizados.





Confira os 96 locais de vacinação em Vila Velha:





Dia 12





Centro – Vila Velha — CEET Vasco Coutinho — Praça Duque de Caxias • Parque da Prainha — ao lado da Casa da Cultura — Prainha de Vila Velha

• Praia da Costa — Associação de Moradores — Rua Hugo Musso, antigo posto policial

• Glória — Centro Comunitário — Rua Maria Nieiro da Silva, nº 83

• Glória — UMEF Naydes Brandão — Praça da Glória, em frente à Chocolates Garoto

• Jaburuna (Olaria) — UMEF TI Professor Elson José de Souza — Rua Coronel Joaquim de Freitas

• Ilha dos Aires — Centro Comunitário — Rua Fernando Coelho

• Cristóvão Colombo — Associação de Moradores — Rua Antonio Roberto Feitosa

• Soteco — Movimento Comunitário — Rua Monteiro Lobato, nº 43

• Soteco — Em frente ao Material de Construção Tocantins — Rua Vital Brasil

• Boa Vista I e II — UMEF Rubem Braga — Rua Rubem Braga

• Divino Espírito Santo — UMEF Ernani de Souza — Rua Ernani de Souza

• Divino Espírito Santo — Rua Francelina Setubal, 284, ao lado do Ribeiro Sucatas

• Itapoã — Centro Comunitário — Av. Jair de Andrade

• Itapoã — UMEF Professor Thelmo Torres — Rua Sereia de Itapuã

• Praia de Itaparica — AMPI — Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 100

• Praia das Gaivotas — Associação de Moradores — Av. Coronel Pedro M. de Carvalho

• Coqueiral de Itaparica — Unidade de Saúde — Praça de Coqueiral

• Jockey de Itaparica — Patas Pet Shop — Av. Amazonas • Parque da Prainha — ao lado da Casa da Cultura — Prainha de Vila Velha• Praia da Costa — Associação de Moradores — Rua Hugo Musso, antigo posto policial• Glória — Centro Comunitário — Rua Maria Nieiro da Silva, nº 83• Glória — UMEF Naydes Brandão — Praça da Glória, em frente à Chocolates Garoto• Jaburuna (Olaria) — UMEF TI Professor Elson José de Souza — Rua Coronel Joaquim de Freitas• Ilha dos Aires — Centro Comunitário — Rua Fernando Coelho• Cristóvão Colombo — Associação de Moradores — Rua Antonio Roberto Feitosa• Soteco — Movimento Comunitário — Rua Monteiro Lobato, nº 43• Soteco — Em frente ao Material de Construção Tocantins — Rua Vital Brasil• Boa Vista I e II — UMEF Rubem Braga — Rua Rubem Braga• Divino Espírito Santo — UMEF Ernani de Souza — Rua Ernani de Souza• Divino Espírito Santo — Rua Francelina Setubal, 284, ao lado do Ribeiro Sucatas• Itapoã — Centro Comunitário — Av. Jair de Andrade• Itapoã — UMEF Professor Thelmo Torres — Rua Sereia de Itapuã• Praia de Itaparica — AMPI — Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 100• Praia das Gaivotas — Associação de Moradores — Av. Coronel Pedro M. de Carvalho• Coqueiral de Itaparica — Unidade de Saúde — Praça de Coqueiral• Jockey de Itaparica — Patas Pet Shop — Av. Amazonas

Santa Inês — Em frente ao Material de Construção EMACON — Av. Rui Braga Ribeiro

• Jardim Guadalajara — Praça Zé Pindoba — Rua Tuiti, nº 9

• Nossa S. da Penha — Centro Comunitário — Rua Mesquita Neto, próximo à Garagem de Ônibus Praia Sol

• Santos Dumont — Associação de Moradores — Rua Gil Bernardes da Silveira

• Jardim Asteca — Associação de Moradores — Rua Amor Perfeito

• Jardim Colorado — Praça da Bocha — Rua Rosa

• Ibes — Ginásio de Esportes ARCI — Praça Assis Chateaubriand

• Novo México — Igreja Católica Paróquia São Lucas — Rua Cravo Amarelo

• Guaranhuns — UMEF Professor Zaluar Dias — Av. Sergio Cardoso

• Nova Itaparica — Igreja Católica Sagrada Família — Rua Ceciliano A. de Almeida, nº 22

• Ilha dos Bentos — Associação de Moradores — Rua dos Cajueiros, atrás do Super Rede Show

• Santa Mônica — Praça Central — Av. Coqueiral

• Vila Nova — Associação de Moradores — Av. Junior Marangoni

• Santa Mônica Popular — Praça — Rua Vinte e Sete

• Cocal — Parque de Cocal — Rua dos Artistas

• Araçás — Unidade de Saúde — Rua Montevideu

• Darly Santos — Assembleia de Deus — Rua da Fé, 147

• Jardim Guaranhuns — UMEF Maria Luiza dos Santos Vellozo — Rua Carlos Larica

• Ponta das Garças — Em frente à pracinha — Rua Tucano, nº 2





Dia 19





Atalaia — Unidade de Saúde — Praça do bairro, garagem de Seu Geremias — Rua Guilhermina, nº 171 • Chácara do Conde — Centro Comunitário — Após o viaduto

• Sagrada Família — Espaço do Centro Comunitário — Rua Padre Humberto

• Argolas — Praça da UMEF Ana Bernardes Rocha — Rua Senador Monjardim

• Pedra dos Búzios — Centro Comunitário — Rua Américo Bernardes, 350

• Santa Rita — Movimento Comunitário — Rua Fernando Antonio da Silveira

• 1º de Maio — Centro Comunitário — Rua General Osório, 384

• Zumbi dos Palmares — Igreja Assembleia de Deus — Rua Jaime de Barros, próximo à padaria

• Vila Garrido — Unidade de Saúde — Rua Sebastião Gaiba

• Vila Garrido — Agro Rações — Praça de Vila Garrido, Rua Três Irmãos

• Vila Batista — 1ª Igreja Batista em Vila Batista — Av. Jerônimo Monteiro

• Ilha das Flores — UMEF Antônia Malbar — Rua Basílio Costalonga, 215

• Ilha das Flores — Igreja Católica São Paulo da Cruz (Ferrinho) — Rua da Ponte, 35

• Ilha da Conceição — UMEF Mário Casanova — Rua Circular, 82

• Aribiri — Pracinha do bairro — Rua da Feira, ao lado do Super Ramos

• Aribiri — Conjunto Plácido Barcellos — Rua 09, atrás do Perim de Aribiri

• Ataíde — Arena Ataíde — Av. Princesa Isabel

• Ataíde — Movimento Comunitário — Rua Manoel Bandeira

• Conjunto Everton Montenegro — Praça — Rua Circular B

• Cavaliere — UMEF Antonio Pinto Rodrigues — Rua Belo Horizonte

• Dom João Batista — Unidade de Saúde — Rua Imperatriz Leopoldina

• Garoto — Igreja Católica Nossa Srª das Graças — Rua Garoto

• Garoto — Pet Agroqueiroz — Av. Jerônimo Monteiro, próximo à Padaria Vitória • Chácara do Conde — Centro Comunitário — Após o viaduto• Sagrada Família — Espaço do Centro Comunitário — Rua Padre Humberto• Argolas — Praça da UMEF Ana Bernardes Rocha — Rua Senador Monjardim• Pedra dos Búzios — Centro Comunitário — Rua Américo Bernardes, 350• Santa Rita — Movimento Comunitário — Rua Fernando Antonio da Silveira• 1º de Maio — Centro Comunitário — Rua General Osório, 384• Zumbi dos Palmares — Igreja Assembleia de Deus — Rua Jaime de Barros, próximo à padaria• Vila Garrido — Unidade de Saúde — Rua Sebastião Gaiba• Vila Garrido — Agro Rações — Praça de Vila Garrido, Rua Três Irmãos• Vila Batista — 1ª Igreja Batista em Vila Batista — Av. Jerônimo Monteiro• Ilha das Flores — UMEF Antônia Malbar — Rua Basílio Costalonga, 215• Ilha das Flores — Igreja Católica São Paulo da Cruz (Ferrinho) — Rua da Ponte, 35• Ilha da Conceição — UMEF Mário Casanova — Rua Circular, 82• Aribiri — Pracinha do bairro — Rua da Feira, ao lado do Super Ramos• Aribiri — Conjunto Plácido Barcellos — Rua 09, atrás do Perim de Aribiri• Ataíde — Arena Ataíde — Av. Princesa Isabel• Ataíde — Movimento Comunitário — Rua Manoel Bandeira• Conjunto Everton Montenegro — Praça — Rua Circular B• Cavaliere — UMEF Antonio Pinto Rodrigues — Rua Belo Horizonte• Dom João Batista — Unidade de Saúde — Rua Imperatriz Leopoldina• Garoto — Igreja Católica Nossa Srª das Graças — Rua Garoto• Garoto — Pet Agroqueiroz — Av. Jerônimo Monteiro, próximo à Padaria Vitória

Alecrim — UMEI Julierme da Cruz Dias — Rua Raposo Tavares, 01

• Alecrim — Unidade de Vigilância de Zoonoses — Av. Carlos Lindembergue

• Alvorada — Centro Comunitário — Av. Ernesto Canal

• Planalto — Quadra de Esportes — Rua Castro Alves

• Cobilândia — Dom Esfiha — Praça Principal de Cobilândia

• Jardim Marilândia — Unidade de Saúde — Rua Sobreiro

• Jardim Marilândia — Centro Comunitário — Rua Cajamar

• Rio Marinho — Praça em frente à Igreja Católica

• Rio Marinho — Comunidade Sagrada Família — Rua Serraria

• Rio Marinho — UMEF Maria Eleonora de Azevedo Pereira — Rua Jetibá, 95

• Vale Encantado — UMEF Joffre Fraga — Rua Águia Branca, 01

• Vale Encantado — Associação de Moradores — Rua São Gonçalo, 459

• Santa Clara — Igreja Católica – Comunidade Santa Clara (CEB) — Rua Água Fria, 210

• São Torquato — UMEF Juiz Jairo Mattos Pereira — Rua Ambrosina Barbosa, 02

• Cobi de Cima — Igreja Católica Nossa Srª do Perpétuo Socorro — Rua São Paulo, 107, subida principal

• Cobi de Baixo — Movimento Comunitário — Av. Brasil

• Nova América — Igreja Católica Paróquia São Judas Tadeu — Av. Iraci Cortelete, 452





Dia 26





Santa Paula I — Clube dos Veterinários — Av. Dório Silva

• Santa Paula II — Praça do Bairro — Av. Dório Silva

• Riviera da Barra — Praça do Bairro (Unidade de Saúde) — Av. Vitória

• Barramares — Av. Daniela Perez, 609, em frente à casa de ração

• Barramares — Unidade de Saúde — Av. Califórnia

• Cidade de Deus — Creche Tia Shirley — Estrada Airton Senna

• Cidade da Barra — UMEF Alger Ribeiro Bossois — Rua Cassimiro de Abreu, s/n

• João Goulart — Casa de Ração JG — Av. Brasil

• João Goulart — Bar dos Santos — Rua Ernesto Diniz, nº 593

• Morada da Barra — UMEF Darcy Ribeiro — Rua São Tomé

• Morada da Barra — Unidade de Saúde — Rua José do Patrocínio

• Morada da Barra — Bar em frente ao Material de Construção Construbom — Av. Brasil

• Jabaeté — Unidade de Saúde — Rua Jamaica

• Jabaeté — UMEI Professora Odete Marculano — Av. França

• Jabaeté — CAIC — Av. Dinamarca

• Ulisses Guimarães — Padaria Mylla — Rua Evaldo Braga, 172

• Ulisses Guimarães — UMEF Ilha da Jussara — Rua da Saúde

• Ulisses Guimarães — Unidade de Saúde — Rua Rui Barbosa

• Terra Vermelha — Associação de Moradores — Av. Afonso Claudio

• São Conrado — UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho — Rua Itá

• Normília — Centro Comunitário — Rua Perobas

• Barra do Jucu — Unidade de Saúde — Av. Vasco Coutinho

• Praia da Concha — Associação de Moradores — Av. Vasco Coutinho, nº 908

• 23 de Maio — UMEI Professora Geralda Lucia Magevsk — Rua Oiti

• Praia dos Recifes — Bar da Salomé — Rua Maringá

• Morada do Sol — Padaria Dellicato, em frente à lagoa — Em frente à lagoa

• Interlagos — Restaurante Querubins, ao lado da praça — Av. Ipiranga

• Nova Ponta da Fruta — Antigo bar do Loloso — Av. Antonio Leite

• Ponta da Fruta — Centro Comunitário ao lado do DPM — Rua da Doce Minas

• Ponta da Fruta — Unidade de Saúde — Rua Carolina Cardoso

• Balneário P. da Fruta — Igreja do Nazareno — Av. Gabiroba

• Balneário P. da Fruta — Campo do João — Av. Marmelo com a Rua Waldomiro

• Balneário P. da Fruta — Associação de Moradores — Rua do Abacaxi