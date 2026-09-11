Vacinação antirrábica: veja onde vacinar cães e gatos na Grande Vitória e Linhares

A campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos continua durante o mês de setembro em municípios da Grande Vitória e em Linhares, no Norte do Espírito Santo. As prefeituras montaram pontos de imunização em diferentes bairros, com cronogramsa que variam de acordo com cada cidade.
Em Vitória, por exemplo, a primeira etapa de vacinação será realizada neste sábado (12), nas regiões de Santo Antônio e São Pedro. Outras duas estão previstas para os dias 19 e 26. Já na Serra, a ação está na terceira etapa, que será realizada entre os dias 19 e 20.
A vacinação é a principal forma de prevenção contra a raiva, doença viral que pode atingir animais e seres humanos. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a transmissão ocorre pela saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordidas e arranhões, mas também pelo contato da saliva com feridas ou mucosas.
A orientação é que os tutores levem os cães e gatos aos pontos de vacinação com coleira ou guia. A imunização deve ser feita a partir dos três meses de idade do animal.
Confira o cronograma de Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Linhares:
A primeira campanha de vacinação em Vitória vai acontecer neste sábado (12) em Santo Antônio e São Pedro. As outras etapas vão acontecer nos seguintes pontos:
Segunda etapa - dia 19: região continental (Jardim da Penha, Jardim Camburi, Goiabeiras, Mata da Praia, Maria Ortiz e Bairro República) e Maruípe;
Terceira etapa - dia 26: região central e Forte São João.
Segundo a prefeitura, toda a campanha contará com 39 postos volantes de vacinação que funcionarão entre 8h e 16h30.
Veja os pontos de vacinação deste sábado (12):
- Alagoano/Favalessa - Centro Comunitário, Atrás do Campo de Futebol de Alagoano
- Alto Caratoíra - Rua Padre Antunes, Nº 73, Centro de Convivência (Cajun), Ponto Final Da Linha 202
- Andorinhas - Unidade de Saúde de Andorinhas, Rua Emílio Ferreira Da Silva, N° 160
- Bela Vista - Kolping, Rua Mário Rosendo, Próximo à Assembleia de Deus e do Ponto Final do Ônibus de Bela Vista (Praça)
- Bela Vista - Pracinha de Bela Vista, Ponto Final do ônibus de Bela Vista
- Bela Vista - Rua José Gomes da Silva, na Praça Próxima à Emef Heloisa Abreu Júdice de Mattos
- Caratoíra - Próximo à Farmácia Ponto Chic, Rua Arthur Bernardes
- Comdusa - Emef José Lemos de Miranda, Rod. Serafim Derenze, N° 3286
- Conquista - Bar do Adivino, Rua São Lázaro
- Conquista - Unidade de Saúde Conquista/Nova Palestina, Avenida Serafim Derenzi Nº 6090
- Conquista - Mirante do Bairro Conquista
- Estrelinha - Em Frente à nova Unidade de Saúde
- Estrelinha - Rua Oito de Julho, Praça Hailton Galante
- Estrelinha - Rua Soldado Manoel Sebastião, em Frente à Casa da Vice Presidente Aureny
- Grande Vitória - Antiga Unidade de Saúde Grande Vitoria
- Ilha das Caieiras - Unidade de Saúde de Ilha das Caieiras, Rua Felicidade Correia Dos Santos, N° 40
- Inhanguetá - Praça da Rua Adelpho Poli Monjardim
- Inhanguetá - Praça Mário Faustino
- Inhanguetá - Rua Canoeiros, em Frente Ao Cmei Yolanda Lucas Da Silva
- Joana D'arc - Praça em Frente ao Supermercado Eldorado, Rod. Serafim Derenzi
- Mário Cypreste - Praça da Volta do Rabaioli, próximo à Igreja Assembleia de Deus
- Mário Cypreste - Praça Antônio Ferreira Marquês (Praça de Caratoíra)
- Nova Palestina - Emef Neusa Nunes Gonçalves, Rua Do Caju, N° 249
- Nova Palestina - Cmei Zilmar Alves de Melo, Rua João Cont, Divisa dos Bairros Redenção e Nova Palestina
- Nova Palestina - Igreja Católica Nossa Senhora Das Graças, Rua Padre Gabriel
- Redenção - Rua da Coragem, Próximo à entrada do Parque Municipal Dom Luiz Gonzaga Fernandes
- Resistência - Em Frente à antiga Emef Ronaldo Soares, Rua América do Sul, N° 2
- Resistência - Igreja Católica Santíssima Trindade, Rua Ronaldo Soares, Parte Alta do Bairro
- Resistência - Unidade de Saúde De Resistência, Rua Nossa Senhora da Conceição, N° 270
- Santa Martha - Praça da Rua João Batista Martinho, Próx. Emef Marieta Escobar
- Santa Martha - Unidade de Saude De Santa Martha, Rua Getúlio Miranda, N° 70
- Santo André - Unidade de Saúde De Santo André, Rua José Francisco De Oliveira, N° 40
- Santo Antônio - Praça da Bandeira - Em Frente ao Cemitério De Santo Antônio
- Santo Antônio - Antiga US de Santo Antônio
- São José - Escola Da Vida - Rodovia Serafim Derenze, N° 4477, em Frente ao Banestes
- São José - Rua Central, N° 22, Próximo ao Ernando Gás
- São Pedro - Rua 04 de Setembro, Centro Comunitário de São Pedro I, ao Lado Na Capela Mortuaria
- São Pedro / Ilha das Caieiras - Estacionamento do Cmei Gilda Ataydes Ramos Próximo ao Campo de Futebol Racing
- Universitário - Praça Flamboyant - Rua Flamboyans.
Em Vila Velha, a campanha chega aos bairros da região urbana neste sábado (12), começando pelas regiões 1 e 2. Nos sábados seguintes, a vacinação será realizada nas regiões 3 e 4, no dia 19, e na região 5, no dia 26.
- Centro – Vila Velha — CEET Vasco Coutinho — Praça Duque de Caxias
• Praia da Costa — Associação de Moradores — Rua Hugo Musso, antigo posto policial
• Glória — Centro Comunitário — Rua Maria Nieiro da Silva, nº 83
• Glória — UMEF Naydes Brandão — Praça da Glória, em frente à Chocolates Garoto
• Jaburuna (Olaria) — UMEF TI Professor Elson José de Souza — Rua Coronel Joaquim de Freitas
• Ilha dos Aires — Centro Comunitário — Rua Fernando Coelho
• Cristóvão Colombo — Associação de Moradores — Rua Antonio Roberto Feitosa
• Soteco — Movimento Comunitário — Rua Monteiro Lobato, nº 43
• Soteco — Em frente ao Material de Construção Tocantins — Rua Vital Brasil
• Boa Vista I e II — UMEF Rubem Braga — Rua Rubem Braga
• Divino Espírito Santo — UMEF Ernani de Souza — Rua Ernani de Souza
• Divino Espírito Santo — Rua Francelina Setubal, 284, ao lado do Ribeiro Sucatas
• Itapoã — Centro Comunitário — Av. Jair de Andrade
• Itapoã — UMEF Professor Thelmo Torres — Rua Sereia de Itapuã
• Praia de Itaparica — AMPI — Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 100
• Praia das Gaivotas — Associação de Moradores — Av. Coronel Pedro M. de Carvalho
• Coqueiral de Itaparica — Unidade de Saúde — Praça de Coqueiral
• Jockey de Itaparica — Patas Pet Shop — Av. Amazonas
• Jardim Guadalajara — Praça Zé Pindoba — Rua Tuiti, nº 9
• Nossa S. da Penha — Centro Comunitário — Rua Mesquita Neto, próximo à Garagem de Ônibus Praia Sol
• Santos Dumont — Associação de Moradores — Rua Gil Bernardes da Silveira
• Jardim Asteca — Associação de Moradores — Rua Amor Perfeito
• Jardim Colorado — Praça da Bocha — Rua Rosa
• Ibes — Ginásio de Esportes ARCI — Praça Assis Chateaubriand
• Novo México — Igreja Católica Paróquia São Lucas — Rua Cravo Amarelo
• Guaranhuns — UMEF Professor Zaluar Dias — Av. Sergio Cardoso
• Nova Itaparica — Igreja Católica Sagrada Família — Rua Ceciliano A. de Almeida, nº 22
• Ilha dos Bentos — Associação de Moradores — Rua dos Cajueiros, atrás do Super Rede Show
• Santa Mônica — Praça Central — Av. Coqueiral
• Vila Nova — Associação de Moradores — Av. Junior Marangoni
• Santa Mônica Popular — Praça — Rua Vinte e Sete
• Cocal — Parque de Cocal — Rua dos Artistas
• Araçás — Unidade de Saúde — Rua Montevideu
• Darly Santos — Assembleia de Deus — Rua da Fé, 147
• Jardim Guaranhuns — UMEF Maria Luiza dos Santos Vellozo — Rua Carlos Larica
• Ponta das Garças — Em frente à pracinha — Rua Tucano, nº 2
- Atalaia — Unidade de Saúde — Praça do bairro, garagem de Seu Geremias — Rua Guilhermina, nº 171
• Sagrada Família — Espaço do Centro Comunitário — Rua Padre Humberto
• Argolas — Praça da UMEF Ana Bernardes Rocha — Rua Senador Monjardim
• Pedra dos Búzios — Centro Comunitário — Rua Américo Bernardes, 350
• Santa Rita — Movimento Comunitário — Rua Fernando Antonio da Silveira
• 1º de Maio — Centro Comunitário — Rua General Osório, 384
• Zumbi dos Palmares — Igreja Assembleia de Deus — Rua Jaime de Barros, próximo à padaria
• Vila Garrido — Unidade de Saúde — Rua Sebastião Gaiba
• Vila Garrido — Agro Rações — Praça de Vila Garrido, Rua Três Irmãos
• Vila Batista — 1ª Igreja Batista em Vila Batista — Av. Jerônimo Monteiro
• Ilha das Flores — UMEF Antônia Malbar — Rua Basílio Costalonga, 215
• Ilha das Flores — Igreja Católica São Paulo da Cruz (Ferrinho) — Rua da Ponte, 35
• Ilha da Conceição — UMEF Mário Casanova — Rua Circular, 82
• Aribiri — Pracinha do bairro — Rua da Feira, ao lado do Super Ramos
• Aribiri — Conjunto Plácido Barcellos — Rua 09, atrás do Perim de Aribiri
• Ataíde — Arena Ataíde — Av. Princesa Isabel
• Ataíde — Movimento Comunitário — Rua Manoel Bandeira
• Conjunto Everton Montenegro — Praça — Rua Circular B
• Cavaliere — UMEF Antonio Pinto Rodrigues — Rua Belo Horizonte
• Dom João Batista — Unidade de Saúde — Rua Imperatriz Leopoldina
• Garoto — Igreja Católica Nossa Srª das Graças — Rua Garoto
• Garoto — Pet Agroqueiroz — Av. Jerônimo Monteiro, próximo à Padaria Vitória
• Alecrim — Unidade de Vigilância de Zoonoses — Av. Carlos Lindembergue
• Alvorada — Centro Comunitário — Av. Ernesto Canal
• Planalto — Quadra de Esportes — Rua Castro Alves
• Cobilândia — Dom Esfiha — Praça Principal de Cobilândia
• Jardim Marilândia — Unidade de Saúde — Rua Sobreiro
• Jardim Marilândia — Centro Comunitário — Rua Cajamar
• Rio Marinho — Praça em frente à Igreja Católica
• Rio Marinho — Comunidade Sagrada Família — Rua Serraria
• Rio Marinho — UMEF Maria Eleonora de Azevedo Pereira — Rua Jetibá, 95
• Vale Encantado — UMEF Joffre Fraga — Rua Águia Branca, 01
• Vale Encantado — Associação de Moradores — Rua São Gonçalo, 459
• Santa Clara — Igreja Católica – Comunidade Santa Clara (CEB) — Rua Água Fria, 210
• São Torquato — UMEF Juiz Jairo Mattos Pereira — Rua Ambrosina Barbosa, 02
• Cobi de Cima — Igreja Católica Nossa Srª do Perpétuo Socorro — Rua São Paulo, 107, subida principal
• Cobi de Baixo — Movimento Comunitário — Av. Brasil
• Nova América — Igreja Católica Paróquia São Judas Tadeu — Av. Iraci Cortelete, 452
• Santa Paula II — Praça do Bairro — Av. Dório Silva
• Riviera da Barra — Praça do Bairro (Unidade de Saúde) — Av. Vitória
• Barramares — Av. Daniela Perez, 609, em frente à casa de ração
• Barramares — Unidade de Saúde — Av. Califórnia
• Cidade de Deus — Creche Tia Shirley — Estrada Airton Senna
• Cidade da Barra — UMEF Alger Ribeiro Bossois — Rua Cassimiro de Abreu, s/n
• João Goulart — Casa de Ração JG — Av. Brasil
• João Goulart — Bar dos Santos — Rua Ernesto Diniz, nº 593
• Morada da Barra — UMEF Darcy Ribeiro — Rua São Tomé
• Morada da Barra — Unidade de Saúde — Rua José do Patrocínio
• Morada da Barra — Bar em frente ao Material de Construção Construbom — Av. Brasil
• Jabaeté — Unidade de Saúde — Rua Jamaica
• Jabaeté — UMEI Professora Odete Marculano — Av. França
• Jabaeté — CAIC — Av. Dinamarca
• Ulisses Guimarães — Padaria Mylla — Rua Evaldo Braga, 172
• Ulisses Guimarães — UMEF Ilha da Jussara — Rua da Saúde
• Ulisses Guimarães — Unidade de Saúde — Rua Rui Barbosa
• Terra Vermelha — Associação de Moradores — Av. Afonso Claudio
• São Conrado — UMEF Governador Christiano Dias Lopes Filho — Rua Itá
• Normília — Centro Comunitário — Rua Perobas
• Barra do Jucu — Unidade de Saúde — Av. Vasco Coutinho
• Praia da Concha — Associação de Moradores — Av. Vasco Coutinho, nº 908
• 23 de Maio — UMEI Professora Geralda Lucia Magevsk — Rua Oiti
• Praia dos Recifes — Bar da Salomé — Rua Maringá
• Morada do Sol — Padaria Dellicato, em frente à lagoa — Em frente à lagoa
• Interlagos — Restaurante Querubins, ao lado da praça — Av. Ipiranga
• Nova Ponta da Fruta — Antigo bar do Loloso — Av. Antonio Leite
• Ponta da Fruta — Centro Comunitário ao lado do DPM — Rua da Doce Minas
• Ponta da Fruta — Unidade de Saúde — Rua Carolina Cardoso
• Balneário P. da Fruta — Igreja do Nazareno — Av. Gabiroba
• Balneário P. da Fruta — Campo do João — Av. Marmelo com a Rua Waldomiro
• Balneário P. da Fruta — Associação de Moradores — Rua do Abacaxi
Na Serra, a terceira etapa da campanha será realizada nos dias 19 de 20 deste mês, de 8h às 17h, em 36 bairros da cidade. Confira:
- Residencial Tubarão
• Porto Canoa
• Mata da Serra
• Maringá
• Barcelona
• Taquara I e II
• Colina das Laranjeiras
• Valparaíso
• Parque Residencial Laranjeiras
• Camará
• Guaraciaba
• Chácara Parreiral
• Jardim Limoeiro
• Novo Horizonte
• São Diogo
• São Geraldo
• Rosário de Fátima
• Manoel Plaza
• Eurico Sales
• Hélio Ferraz
• Carapina I
• Bairro de Fátima
• Laranjeiras Velha
• Residencial Vista do Mestre
• José de Anchieta
• Solar de Anchieta
• Jardim Tropical
• Cantinho do Céu
• Central Carapina
• Diamantina
• Carapina Grande
• André Carloni
• Jardim Carapina
• Boa Vista II
A gestão municipal orienta aos moradores que levem os cães e gatos com coleira ou guia.
Em Guarapari, a vacinação será realizada neste sábado (12), das 8h às 16h, em 17 pontos da cidade.
Veja os locais:
- São Gabriel
• Santa Mônica
• Adalberto Simão Nader
• Sol Nascente
• Nossa Senhora da Conceição
• São José
• Itapebussu
• Camurugi
• Morro da Caixa D’Água
Em Linhares, no Norte capixaba, três bairros vão receber a campanha de vacinação neste sábado (12). São eles:
- Nova Esperança
- Planalto
- Jocafe