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Sinal ruim

Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo no ES

Segundo o portal Downdetector, queixas começaram por volta das 10h30 e são relacionadas à internet fixa e móvel, além de telefonia móvel
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:24

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:24

Aparelho de telefone celular smartphone
Usuários da Grande Vitória estão relatando problemas com serviços da Vivo nesta quarta (27) Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil
Usuários do Espírito Santo da rede de telefonia Vivo relatam instabilidade na operadora na manhã desta quarta-feira (27). O portal Downdetector, especializado no monitoramento de serviços na internet, mostrou que o número de reclamações aumentou a partir das 10h30.
Queixas se intensificaram a partir das 10h30 desta quarta (27)
Queixas se intensificaram a partir das 10h30 desta quarta (27) Crédito: Reprodução/Downdetector
De acordo com o portal, o problema mais notificado por usuários é na internet fixa, com 61% dos contratantes da operadora se queixando de complicações. Em seguida, aparece a internet móvel, com 23% de usuários alegando dificuldades e telefonia móvel, com 16% dos relatos.
Além do Espírito Santo, o Downdetector aponta um elevado número de queixas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, há também registro de reclamações em Brasília, Curitiba e Porto Alegre.
Principais queixas vêm da Grande Vitória, Rio de Janeiro e São Paulo
Principais queixas vêm da Grande Vitória (ES), Rio de Janeiro e São Paulo Crédito: Reprodução/Downdetector

O QUE DIZ A VIVO

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Vivo informou que clientes na Grande Vitória podem ter encontrado dificuldades nos serviços de voz e dados em função de instabilidade temporária em sua rede, e disse que "tão logo detectou o problema, a operadora disponibilizou equipe técnica e o serviço já foi normalizado".

Atualização

27/07/2022 - 2:26
Após publicação desta matéria, a Vivo enviou nova nota sobre o assunto informando que o serviço já foi normalizado.

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