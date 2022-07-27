Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo no ES

Usuários do Espírito Santo da rede de telefonia Vivo relatam instabilidade na operadora na manhã desta quarta-feira (27). O portal Downdetector, especializado no monitoramento de serviços na internet, mostrou que o número de reclamações aumentou a partir das 10h30.
De acordo com o portal, o problema mais notificado por usuários é na internet fixa, com 61% dos contratantes da operadora se queixando de complicações. Em seguida, aparece a internet móvel, com 23% de usuários alegando dificuldades e telefonia móvel, com 16% dos relatos.
Além do Espírito Santo, o Downdetector aponta um elevado número de queixas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, há também registro de reclamações em Brasília, Curitiba e Porto Alegre.
O QUE DIZ A VIVO
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Vivo informou que clientes na Grande Vitória podem ter encontrado dificuldades nos serviços de voz e dados em função de instabilidade temporária em sua rede, e disse que "tão logo detectou o problema, a operadora disponibilizou equipe técnica e o serviço já foi normalizado".
Atualização
27/07/2022 - 2:26
Após publicação desta matéria, a Vivo enviou nova nota sobre o assunto informando que o serviço já foi normalizado.