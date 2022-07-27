Usuários relatam instabilidade nos serviços da Vivo no ES

Usuários da Grande Vitória estão relatando problemas com serviços da Vivo nesta quarta (27) Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Usuários do Espírito Santo da rede de telefonia Vivo relatam instabilidade na operadora na manhã desta quarta-feira (27). O portal Downdetector, especializado no monitoramento de serviços na internet, mostrou que o número de reclamações aumentou a partir das 10h30.

Queixas se intensificaram a partir das 10h30 desta quarta (27) Crédito: Reprodução/Downdetector

De acordo com o portal, o problema mais notificado por usuários é na internet fixa, com 61% dos contratantes da operadora se queixando de complicações. Em seguida, aparece a internet móvel, com 23% de usuários alegando dificuldades e telefonia móvel, com 16% dos relatos.

Além do Espírito Santo, o Downdetector aponta um elevado número de queixas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além disso, há também registro de reclamações em Brasília, Curitiba e Porto Alegre.

Principais queixas vêm da Grande Vitória (ES), Rio de Janeiro e São Paulo Crédito: Reprodução/Downdetector

O QUE DIZ A VIVO

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Vivo informou que clientes na Grande Vitória podem ter encontrado dificuldades nos serviços de voz e dados em função de instabilidade temporária em sua rede, e disse que "tão logo detectou o problema, a operadora disponibilizou equipe técnica e o serviço já foi normalizado".