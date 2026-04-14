Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha

Os produtos subtraídos pelo funcionário foram recuperados pela Guarda Municipal de Vila Velha Crédito: Divulgação | PMVV

O funcionário de um supermercado foi preso na tarde de segunda-feira (13) por furtar R$ 3 mil em produtos do local onde trabalhava, localizado em Praia das Gaivotas, em Vila Velha. A mercadoria foi encontrada dentro de um carro parado no meio de uma rua, carregado de fardos de cerveja, ventilador, alho, chinelo, frigideira, cloro, sabão em pó e um saco de ração canina. O nome dele não foi informado.

Conforme a Guarda Municipal, o crime foi descoberto quando o veículo começou a atrapalhar o trânsito por estar parado no meio da rua. A corporação que fazia patrulhamento na região viu a situação e foi averiguar.

Ao se aproximar a equipe percebeu que o automóvel estava abandonado e foi abordada por seguranças do mercado. Eles contaram que os colegas de trabalho do suspeito notaram os desvios de produtos durante o dia. O grupo então relatou aos superiores. O homem de 46 anos chegou a ser chamado pela chefia, porém fugiu, escondendo-se dentro de uma farmácia próxima ao local.

Funcionário acabou preso por suspeita de furtar R$ 3 mil em produtos do supermercado onde trabalhava em Vila Velha Crédito: Bernardo Braconi

O que ele não contava, porém, é que funcionários da farmácia iriam detê-lo até os agentes chegarem. Como se machucou na tentativa de fuga, o suspeito foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Glória, no município canela-verde. Logo depois, acabou levado à Delegacia Regional de Vila Velha.

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.