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Pandemia

Covid-19: ES registra oito mortes e 1.663 novos casos em 24 horas

Desde o início da pandemia, Estado já registrou 14.676 mortes e 1.197.907 casos da doença; dados foram atualizados nesta terça-feira (26) pela Sesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2022 às 18:42

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 18:42

Nesta terça-feira (26), o Espírito Santo chegou a 14.676 mortes e 1.197.907 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados oito óbitos e 1.663 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 136.789
  2. Vila Velha: 134.045
  3. Vitória: 132.023
  4. Cariacica: 92.230
  5. Linhares: 57.454
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 21.187
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 16.307
  3. Jardim da Penha (Vitória): 13.720
  4. Itapuã (Vila Velha): 9.709
  5. Praia do Canto (Vitória): 9.691
Até esta terça-feira, mais de 4,10 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.138.413, com 3.464 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.

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