Covid-19: ES registra oito mortes e 1.663 novos casos em 24 horas

Nesta terça-feira (26), o Espírito Santo chegou a 14.676 mortes e 1.197.907 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizados oito óbitos e 1.663 novas infecções em 24 horas.
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
- Serra: 136.789
- Vila Velha: 134.045
- Vitória: 132.023
- Cariacica: 92.230
- Linhares: 57.454
Já no topo do ranking dos bairros com mais infectados aparecem:
- Jardim Camburi (Vitória): 21.187
- Praia da Costa (Vila Velha): 16.307
- Jardim da Penha (Vitória): 13.720
- Itapuã (Vila Velha): 9.709
- Praia do Canto (Vitória): 9.691
Até esta terça-feira, mais de 4,10 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.138.413, com 3.464 registros em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 1,23% no Estado.