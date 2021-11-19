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Usuários relatam instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook

Maior volume de reclamações aconteceu por volta das 14h desta sexta-feira (19); Grupo Meta confirmou dificuldades devido a problemas técnicos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

19 nov 2021 às 14:30

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 14:30

WhatsApp oferece opções de pagamento dentro do app
WhatsApp e redes sociais do grupo apresentam instabilidade nesta sexta-feira (19) Crédito: Istockphotos
O aplicativo de mensagens WhatsApp e as redes sociais Facebook e Instagram apresentaram instabilidades nesta sexta-feira (19). Segundo o monitoramento feito pelo site DownDetector, as reclamações mais numerosas começaram por volta das 14h, em várias cidades de norte a sul do Brasil, e duraram cerca de uma hora.
Gráficos mostram a quantidade de notificações recebidas pelo site DownDetector e por volta de que horas elas foram feitas
Gráficos mostram notificações de problemas recebidas pelo site DownDetector e por volta de que horas elas foram feitas Crédito: Reprodução | DownDetector
Em nota, o Grupo Meta – que é responsável pelos três aplicativos – informou que "uma questão técnica fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessá-los", mas garantiu que o problema foi resolvido "o mais rápido possível". "Lamentamos qualquer inconveniência", concluiu. 

COMUNICAÇÃO: DIA DIFÍCIL PARA CAPIXABAS

Se não bastassem as instabilidades nas redes sociais, os capixabas — mais especificamente aqueles que são clientes da Vivo — também enfrentaram problemas com os serviços de telefonia e internet (fixa e móvel) oferecidos pela operadora durante a manhã e tarde desta sexta-feira.
Em nota, a empresa confirmou que "alguns clientes da região da Grande Vitória podem ter encontrado instabilidade devido a rompimentos de cabos ópticos, ocasionados por obras de terceiros ". No entanto, a Vivo garantiu que o problema já estava solucionado por volta das 15h30.

Atualização

19/11/2021 - 4:53
O Grupo Meta enviou uma nota confirmando as instabilidades e garantindo que o problema foi solucionado por volta das 16h30. O texto foi atualizado.

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