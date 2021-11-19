Usuários relatam instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook

Gráficos mostram notificações de problemas recebidas pelo site DownDetector e por volta de que horas elas foram feitas

Em nota, o Grupo Meta – que é responsável pelos três aplicativos – informou que "uma questão técnica fez com que algumas pessoas tivessem dificuldade para acessá-los", mas garantiu que o problema foi resolvido "o mais rápido possível". "Lamentamos qualquer inconveniência", concluiu.