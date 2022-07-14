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Usuários relatam instabilidade no Twitter nesta quinta-feira (14)

Site especializado no monitoramento de serviços on-line apontou que os problemas começaram às 9h e, entre as principais queixas, estão problemas com o aplicativo e o site
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 jul 2022 às 09:33

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 09:33

Twitter
Usuários relatam instabilidade no Twitter nessa quinta-feira (14) Crédito: Pixabay
Internautas que usam o Twitter estão alegando instabilidade na rede social nesta quinta-feira (14). Segundo o portal Downdetector, especializado no monitoramento de serviços na internet, os relatos de problemas no acesso à plataforma começaram por volta das 9h.
Reclamações começaram por volta das 9h desta quinta (14)
Reclamações começaram por volta das 9h desta quinta (14) Crédito: Reprodução/Downdetector
De acordo com o site, as principais queixas de internautas são referentes ao aplicativo móvel, com 65% das notificações. Em seguida, vêm relatos de problemas com o site, com 33% dos usuários apontando dificuldades. 
Às 9h13, conforme o Downdetector, já tinham sido relatadas mais de 4,3 mil notificações de usuários da rede social. O portal aponta que as queixas estão concentradas em várias cidades do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza.
Usuários de várias cidades do Brasil reclamam de instabilidade na rede social
Usuários de várias cidades do Brasil reclamam de instabilidade na rede social Crédito: Reprodução/Downdetector

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