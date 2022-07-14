Usuários relatam instabilidade no Twitter nesta quinta-feira (14)

Internautas que usam o Twitter estão alegando instabilidade na rede social nesta quinta-feira (14). Segundo o portal Downdetector, especializado no monitoramento de serviços na internet, os relatos de problemas no acesso à plataforma começaram por volta das 9h.
De acordo com o site, as principais queixas de internautas são referentes ao aplicativo móvel, com 65% das notificações. Em seguida, vêm relatos de problemas com o site, com 33% dos usuários apontando dificuldades.
Às 9h13, conforme o Downdetector, já tinham sido relatadas mais de 4,3 mil notificações de usuários da rede social. O portal aponta que as queixas estão concentradas em várias cidades do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Brasília e Fortaleza.