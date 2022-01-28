Usuários relatam instabilidade na Vivo e no 4G de outras operadoras no ES

Pessoa usando o celular: usuários reclamam de instabilidade na Vivo e no 4G de operadoras Crédito: Freepik

Usuários da operadora de telefonia Vivo no Espírito Santo estão relatando problemas nesta sexta-feira (28). De acordo com o site DownDetector, especializado no monitoramento de serviços de empresas, as reclamações começaram a aumentar a partir das 13h52. Vitória Vila Velha estão entre as cidades com o maior número de queixas.

O portal indica também que as principais queixas são relacionadas à internet fixa, com 50% dos usuários relatando problemas nesse quesito. As outras reclamações são relacionadas a internet móvel (26%) e falha geral (24%).

Conforme o DownDetector, às 14h10 eram 245 queixas, e cinco minutos depois, por volta das 14h15,houve um pico de 281 notificações a respeito de problemas com os serviços da Vivo.

Usuários relatam problemas com os serviços da Vivo nesta sexta-feira (28) Crédito: Reprodução/DownDetector

O portal detalhou ainda que Vitória e Vila Velha estão entre as cidades com o maior número de reclamações em relação aos serviços da Vivo. São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Araraquara, Porto Alegre, Curitiba e Joinville são as outras cidades de onde vêm um maior volume de queixas.

A reportagem de A Gazeta demandou a Vivo em relação aos problemas relatados e a operadora informou que os serviços de telefonia móvel já se encontram regularizados. "Alguns clientes da região podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de voz e dados da empresa devido a falha em equipamentos de transmissão e rompimento de cabo de fibra óptica ocasionado por vandalismo. A equipe técnica atuou para solucionar a instabilidade no menor prazo possível", disse, em nota.

NOVA QUEDA

Após a Vivo de posicionar sobre as queixas relatadas no início da tarde, a Vivo informou que houve um novo ato de vandalismo, levando a rede a sofrer nova instabilidade. Segundo a operadora, os técnicos já trabalham para reestabelecer os serviços.

A nova instabilidade também foi registrada no site DownDetector. No gráfico é possível notar um terceiro pico de reclamações feitas pelos usuários, com 209 notificações às 17h45.

Por volta das 17h, os serviços da Vivo voltaram a ficar instáveis Crédito: Reprodução/DownDetector

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