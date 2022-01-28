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Usuários relatam instabilidade na Vivo e no 4G de outras operadoras no ES

Vila Velha e Vitória estão entre as cidades com o maior número de queixas em relação à Vivo, segundo portal DownDetector. Problemas na internet fixa e móvel são principais reclamações

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 14:49

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jan 2022 às 14:49
Pessoa usando o celular
Pessoa usando o celular: usuários reclamam de instabilidade na Vivo e no 4G de operadoras Crédito: Freepik
Usuários da operadora de telefonia Vivo no Espírito Santo estão relatando problemas nesta sexta-feira (28). De acordo com o site DownDetector, especializado no monitoramento de serviços de empresas, as reclamações começaram a aumentar a partir das 13h52.  Vitória e Vila Velha estão entre as cidades com o maior número de queixas.
O portal indica também que as principais queixas são relacionadas à internet fixa, com 50% dos usuários relatando problemas nesse quesito. As outras reclamações são relacionadas a internet móvel (26%) e falha geral (24%).
Conforme o DownDetector, às 14h10 eram 245 queixas, e cinco minutos depois, por volta das 14h15,houve um pico de 281 notificações a respeito de problemas com os serviços da Vivo.
Usuários relatam problemas com os serviços da Vivo nesta sexta-feira (28)
Usuários relatam problemas com os serviços da Vivo nesta sexta-feira (28) Crédito: Reprodução/DownDetector
O portal detalhou ainda que Vitória e Vila Velha estão entre as cidades com o maior número de reclamações em relação aos serviços da Vivo. São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Araraquara, Porto Alegre, Curitiba e Joinville são as outras cidades de onde vêm um maior volume de queixas.
A reportagem de A Gazeta demandou a Vivo em relação aos problemas relatados e a operadora informou que os serviços de telefonia móvel já se encontram regularizados. "Alguns clientes da região podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de voz e dados da empresa devido a falha em equipamentos de transmissão e rompimento de cabo de fibra óptica ocasionado por vandalismo. A equipe técnica atuou para solucionar a instabilidade no menor prazo possível", disse, em nota.

NOVA QUEDA

Após a Vivo de posicionar sobre as queixas relatadas no início da tarde, a Vivo informou que houve um novo ato de vandalismo, levando a rede a sofrer nova instabilidade. Segundo a operadora, os técnicos já trabalham para reestabelecer os serviços.
A nova instabilidade também foi registrada no site DownDetector. No gráfico é possível notar um terceiro pico de reclamações feitas pelos usuários, com 209 notificações às 17h45. 
Por volta das 17h, os serviços da Vivo voltaram a ficar instáveis  Crédito: Reprodução/DownDetector

OUTRAS OPERADORAS

Usuários de outras operadoras, como Claro e Oi, também estão relatando enfrentarem problemas durante esta sexta-feira (28). As principais queixas são relacionadas a serviços de internet móvel e telefonia.

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