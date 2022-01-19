Usuários reclamam de instabilidade nos serviços da Vivo no ES

Usuários reclamam de serviços da Vivo nesta terça-feira (19) Crédito: Reprodução/DownDetector

Usuários da companhia de telefonia Vivo no Espírito Santo e em outros estados do país estão relatando problemas durante esta quarta-feira (19). De acordo com o site DownDetector, portal especializado no monitoramento de reclamações de grandes empresas, foi observado um aumento no número de queixas a partir das 9h45. Durante a tarde, a operadora informou que uma equipe técnica atuou e os serviços já funcionam normalmente.

Como consta no portal, os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica constam na lista das cidades com mais reclamações sobre os serviços da Vivo. Também estão na lista São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas e Recife.

Focos de reclamação estão no Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco Crédito: Reprodução/DownDetector

O site aponta a internet fixa como a principal queixa dos usuários, com 36% dos relatos. Em seguida, vêm falha geral, com 35% e telefonia móvel, com 29% das reclamações.

As redes sociais também foram tomadas de reclamações de usuários da Vivo. As principais queixas são a respeito dos serviços de internet móvel.

acho q caiu toda a internet do meu bairro ? encontrei meu amg na academia e ele disse q tava sem e eu tb tô. Olhei no app da vivo e disse q é problema na região — (g)ui (@mrp_gui) January 19, 2022

Minha internet tá um lixo hj? #Vivo ajuda “nois”. — Rhickin✨ (@rhickin) January 19, 2022

Obrigado Internet da vivo que não funciona. — Dr. Doutor sem doutorado (@shirajulian) January 18, 2022

O QUE DIZ A VIVO

Demandada pela reportagem, a Vivo informou, por nota, que alguns clientes da operadora na Grande Vitória podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de voz e dados na telefonia móvel no período da manhã desta quarta-feira. "O fato ocorreu devido a uma falha em um equipamento de transmissão. A equipe técnica atuou e os serviços funcionam normalmente", comunicou.