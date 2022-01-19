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Usuários reclamam de instabilidade nos serviços da Vivo no ES

As principais queixas são a respeito da internet móvel, telefonia móvel e falha geral; em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Recife também há registro de reclamações
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

19 jan 2022 às 12:13

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 12:13

Usuários reclamam de serviços da Vivo nesta terça-feira (19)
Usuários reclamam de serviços da Vivo nesta terça-feira (19) Crédito: Reprodução/DownDetector
Usuários da companhia de telefonia Vivo no Espírito Santo e em outros estados do país estão relatando problemas durante esta quarta-feira (19). De acordo com o site DownDetector, portal especializado no monitoramento de reclamações de grandes empresas, foi observado um aumento no número de queixas a partir das 9h45. Durante a tarde, a operadora informou que  uma equipe técnica atuou e os serviços já funcionam normalmente.
Como consta no portal, os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica constam na lista das cidades com mais reclamações sobre os serviços da Vivo. Também estão na lista São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Campinas e Recife.
Focos de reclamação estão no Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Recife
Focos de reclamação estão no Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Pernambuco Crédito: Reprodução/DownDetector
O site aponta a internet fixa como a principal queixa dos usuários, com 36% dos relatos. Em seguida, vêm falha geral, com 35% e telefonia móvel, com 29% das reclamações. 
As redes sociais também foram tomadas de reclamações de usuários da Vivo. As principais queixas são a respeito dos serviços de internet móvel.

O QUE DIZ A VIVO

Demandada pela reportagem, a Vivo informou, por nota, que alguns clientes da operadora na Grande Vitória podem ter encontrado instabilidade ao utilizar os serviços de voz e dados na telefonia móvel no período da manhã desta quarta-feira. "O fato ocorreu devido a uma falha em um equipamento de transmissão. A equipe técnica atuou e os serviços funcionam normalmente", comunicou.

Atualização

19/01/2022 - 3:15
Após a publicação desta reportagem, a Vivo respondeu à demanda de A Gazeta se posicionando sobre o problema. O texto foi atualizado.

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