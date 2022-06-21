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Santa Maria de Jetibá

"Um ícone na cultura pomerana", diz amigo de ator morto em acidente

O ator Geraldo Lemke, 60, e a namorada Ediana Schwarz, 42, haviam saído de churrasco e estavam a caminho de casa; família acredita que ator tenha perdido o controle do veículo

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 19:28

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 jun 2022 às 19:28
Casal Geraldo Lemke e Ediana Schwarz tinha saído de festa quando acidente aconteceu. Família acredita que o ator tenha perdido controle do veículo
Casal vítima de acidente em Santa Maria de Jetibá foi sepultado nesta terça-feira (21) Crédito: Reprodução | Redes sociais
"Um ícone na cultura pomerana." Foi assim que um amigo descreveu o ator Geraldo Lemke, de 60 anos. Ele e a namorada Ediana Schwarz, de 42 anos, foram as vítimas de um acidente na zona rural de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo. O carro deles caiu em um rio e os corpos foram retirados na tarde desta segunda-feira (20).
De acordo com o amigo e diretor de cinema Martin Boldt, de 72 anos, Geraldo havia saído de uma festa com outros colegas atores, para avaliarem três filmes que seriam lançados, por volta das 17h de domingo (19). "Ficamos lá juntos, todo mundo saiu e ele não chegou em casa", contou.
Genro de Geraldo, Charles Schulz disse que a família acredita que o ator tenha perdido o controle do veículo. "É difícil dizer o que aconteceu. Há pouco mais de um ano, outro rapaz também caiu nesse mesmo local. É um trecho mais perigoso. Achamos que ele pode ter perdido o controle na curva."

FILMES

Conhecido na cidade pelos filmes em que atuava, principalmente na língua pomerana, Geraldo participou de várias obras. "Ele dominava muito bem o pomerano e sabia interpretar muito bem a cena. Os filmes traziam aulas de preservação da natureza, por exemplo, e outros assuntos importantes na língua da comunidade, que recebia as informações sempre de modo leve, dando risada, pelo bom ator que ele era", relatou o diretor de cinema Martin Boldt.
De acordo com Martin, Geraldo estava namorando Ediana há pouco mais de dois meses. Ela era dona de casa e também trabalhava na lavoura. 
"É uma perda que não sabemos como expressar"
Martin Boldt, 72 anos - Diretor de cinema e amigo da vítima
Nas redes sociais, amigos e parentes do casal fizeram várias publicações lamentando o acidente. O sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (21). 
Um ícone na cultura pomerana, diz amigo de ator morto em acidente

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