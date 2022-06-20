Acidente em Santa Maria de Jetibá: carro cai em rio e mata duas pessoas

Duas pessoas morreram após o carro em que estavam cair dentro de um rio em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na localidade de Belém, zona rural da cidade, e o veículo foi retirado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta segunda-feira (20).
A data do acidente ainda é desconhecida. De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o Corpo de Bombeiros foi acionado após um morador ver vestígios de um carro dentro do rio. Ele teria ido de barco até o local e visto um veículo submerso.
Mergulhadores fizeram buscas e uma equipe de bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá providenciou um guincho para auxiliar na retirada do veículo.
No interior do carro, foram encontradas duas pessoas. Os nomes e idades não foram divulgados. Os corpos foram retirados e a Polícia Civil acionada.
Duas pessoas morrem após carro cair em rio
A Polícia Civil informou que "os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares".