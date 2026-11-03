Último trecho de ciclovia que vai ligar toda a orla de Vila Velha só deve sair em 2027

Para completar os 21 quilômetros de ciclovias previstos para interligar toda a orla de Vila Velha, a prefeitura ainda precisa licitar mais uma etapa de obras, conectando a Praia dos Recifes a Interlagos. Porém, esse projeto só deve sair em 2027.





“No ano que vem, vamos buscar os recursos para licitar o último trecho”, pontua o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB).