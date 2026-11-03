Último trecho de ciclovia que vai ligar toda a orla de Vila Velha só deve sair em 2027

Para completar os 21 quilômetros de ciclovias previstos para interligar toda a orla de Vila Velha, a prefeitura ainda precisa licitar mais uma etapa de obras, conectando a Praia dos Recifes a Interlagos. Porém, esse projeto só deve sair em 2027.
“No ano que vem, vamos buscar os recursos para licitar o último trecho”, pontua o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB).
O projeto de conectar todas as praias da cidade com ciclovia e calçada foi apresentado ainda em 2024, com 21 quilômetros de ciclovias ao longo dos 32 quilômetros de orla. Para isso, foram planejadas quatro obras de urbanização das orlas de Vila Velha.
A etapa que liga a Praia dos Recifes a Interlagos é a única que ainda não foi divulgada. Somando todos os trechos já anunciados, a projeção é de que esse último trecho tenha uma ciclovia de aproximadamente seis quilômetros de extensão.
A primeira obra foi concluída pela Prefeitura de Vila Velha em janeiro de 2025, com três quilômetros de ciclovia e calçadas entre o fim da Praia de Itaparica e a Barra do Jucu, até a Ponte da Madalena. Outros 7,5 quilômetros serão finalizados até dezembro deste ano, conectando os bairros Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos.
Outro trecho teve a licitação concluída há poucos dias e prevê a ligação da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, até a orla da Praia dos Recifes. Serão mais 4,25 quilômetros de ciclovia e calçadas, além de obras de drenagem, nova pavimentação, reforma e construção de praças, incluindo a que será instalada na Praia do Barrão.
A previsão do prefeito Arnaldinho Borgo é concluir toda a urbanização da orla entre a Barra do Jucu e a Praia dos Recifes em até um ano, com término previsto para o fim de 2027. No projeto licitado, a previsão é de 270 dias de execução, após a ordem de serviço. O prefeito também promete que essa obra só começará depois do verão.
Leia Mais