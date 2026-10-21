Barra do Jucu: prefeito de Vila Velha garante que 'não vai ter obra no verão'

Com prazo de execução de 270 dias, contados após a ordem de serviço, a obra terá um investimento de R$ 20,5 milhões. A licitação foi concluída e homologada pela Prefeitura de Vila Velha, com o resultado divulgado na terça-feira (20).





A parte de urbanização da orla, por exemplo, será realizada da Ponte de Madalena até a Praia dos Recifes, garantindo a ligação entre os dois bairros por meio de ciclovia e calçadão acessível.





Já as ruas da Barra do Jucu vão receber nova pavimentação, mas respeitando as características da região. “Na reforma da Praça Pedro Valadares, nós vamos manter os paralelepípedos, um dos pedidos dos moradores. Não vamos desrespeitar a história da Barra do Jucu, muito menos a comunidade”, reforça Arnaldinho.