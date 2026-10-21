Barra do Jucu: prefeito de Vila Velha garante que 'não vai ter obra no verão'

As obras entre a orla da Barra do Jucu e a Praia dos Recifes, em Vila Velha, só vão começar em 2027. O prefeito Arnaldinho Borgo afirma que “não vai ter obra no verão” e explica que os primeiros passos, após a ordem de serviço, envolvem a liberação das licenças ambientais, que levam de 90 a 120 dias para acontecer.
Nossa estimativa é de concluir a obra em um ano, dentro do prazo, e com a obra só começando depois das licenças ambientais. Não vamos prejudicar a população.
Arnaldinho Borgo Prefeito de Vila Velha
Com prazo de execução de 270 dias, contados após a ordem de serviço, a obra terá um investimento de R$ 20,5 milhões. A licitação foi concluída e homologada pela Prefeitura de Vila Velha, com o resultado divulgado na terça-feira (20).
A parte de urbanização da orla, por exemplo, será realizada da Ponte de Madalena até a Praia dos Recifes, garantindo a ligação entre os dois bairros por meio de ciclovia e calçadão acessível.
Já as ruas da Barra do Jucu vão receber nova pavimentação, mas respeitando as características da região. “Na reforma da Praça Pedro Valadares, nós vamos manter os paralelepípedos, um dos pedidos dos moradores. Não vamos desrespeitar a história da Barra do Jucu, muito menos a comunidade”, reforça Arnaldinho.
A reurbanização completa, segundo o prefeito, também inclui a construção de uma nova praça, na Praia do Barrão, com deques, escadaria da praça para a praia e uma passarela que cria novo acesso ao Morro da Concha.
O prefeito garante que mantém o diálogo com os moradores da região, e também com os comerciantes. E que a obra vai respeitar todas as licenças ambientais, com o mínimo de impacto estrutural e urbanístico nos dois bairros.
“É um projeto muito sonhado por mim, mas também pelos moradores e comerciantes. Porque antes de ser bom para o turismo, precisa ser bom para quem vive na nossa cidade”, pontua Arnaldinho Borgo.
Essa obra entre Barra do Jucu e Praia dos Recifes faz parte do conjunto de projetos de requalificação da orla de Vila Velha. Uma outra etapa, que liga os bairros Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos, será finalizada ainda neste ano, de acordo com o prefeito. “Vamos concluir essa parte até dezembro”, afirmou Arnaldinho.
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