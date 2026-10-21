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Na Beira-Mar

Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória

Publicado em

21 out 2026 às 07:28
Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória
Semáforo piscando coloca em risco motoristas e pedestres em cruzamento de Vitória Oliveira Alves

Motoristas e pedestres enfrentaram problemas para passar por um cruzamento na região da Avenida Beira-Mar, próximo ao prédio do INSS, na altura do bairro Bento Ferreira, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (21). Os semáforos estavam piscando em amarelo.


Até as 7h, não havia agentes da Guarda Municipal no local para orientar a circulação de veículos e a travessia de pedestres. Procurada pela TV Gazeta, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da Capital informou que a Guarda estava a caminho. Por volta das 7h15, um agente chegou e começou a organizar o trânsito.

Equipe de manutenção semafórica foi ao local
Equipe de manutenção semafórica foi ao local Oliveira Alves

Uma equipe de manutenção semafórica também chegou ao local para verificar o problema. Às 7h36, os semáforos voltaram a funcionar e a Guarda deixou o local.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Fizeram a quina

Apostas de Colatina e Santa Maria de Jetibá quase levam prêmio acumulado da Mega

Publicado em 21/10/2026 às 06:22

Duas apostas feitas no ES quase levaram o prêmio milionário acumulado da Mega-Sena. Um bolão com 30 cotas, de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, apostou sete dezenas, acertou a quina e vai receber R$ 76.591,20. Já uma aposta, via internet, de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, fez um cartão simples, com seis dezenas, e vai receber R$ 38.295,72 por ter feito a quina. Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (20). 


O prêmio acumulou e está estimado em R$ 200 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40.


O próximo concurso acontece na quinta-feira (22). A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.


Mega Semana


​Entre os dias 26 e 30 de outubro de 2026, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.


Com informações da Agência Brasil

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares

Publicado em 20/10/2026 às 17:32
Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares
Ciclista morre em acidente com caminhonete em Linhares Douglas Abreu
Um ciclista de 59 morreu em um acidente com uma caminhonete no bairro Colina, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (20). A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, apurou que a vítima foi identificada como Joceli Pinto Bolsoni, de 59 anos. Ele trabalhava como pescador. 

Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete relatou que trafegava pela Avenida Barra de São Francisco quando o ciclista teria saído de uma rua lateral, atravessado a via e atingido a lateral do veículo.


O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. Em seguida, ele foi encaminhado à delegacia.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

BR 101 na Serra será totalmente interditada nesta terça (20)

Publicado em 20/10/2026 às 12:14

A BR 101 será totalmente interditada no km 240, na Serra, nesta terça-feira (20), para detonação de rochas durante as obras de duplicação da rodovia. Segundo a Ecovias Capixaba, a previsão é que o bloqueio comece às 14h e dure cerca de duas horas.


A interdição vai ocorrer em um trecho a cerca de dois quilômetros da praça de pedágio.


A concessionária ressalta que a operação depende das condições do tempo. Caso chova, a interdição poderá ser cancelada e reagendada.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Vítima de 12 anos

Irmão flagra fotos íntimas da irmã no celular do tio, que acaba preso na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 11:17
Homem foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras Google

Um jovem de 23 anos foi preso após o sobrinho dele descobrir fotos íntimas da irmã, de 12 anos, no celular do tio. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19) no bairro de Porto Canoa, na Serra. Depois de ter acesso às imagens enquanto mexia no celular, o sobrinho, que não teve a idade informada, encaminhou o material para a mãe e o padrasto. Com as provas em mãos, os responsáveis acionaram a Polícia Militar.


Uma equipe da PM chegou à casa da vítima às 10h e conversou com os familiares para entender o caso. Antes da viatura chegar, o tio tentou retirar o aparelho do sobrinho para apagar as imagens que tinham sido enviadas à mãe da menina, mas não conseguiu. Logo depois, os agentes foram até o apartamento do tio, que confessou ter registrado as imagens sem que os pais da menina soubessem e que o meterial estava no celular há pelo menos um mês.


A Polícia Civil informa que o suspeito, de 23 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por adquirir, possuir, armazenar ou solicitar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha violência sexual contra criança ou adolescente. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.


Este conteúdo foi produzido por Tiago Taam, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

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Tiago Taam

Residente / [email protected]
Tiago Taam
Proposta

Vitória anuncia reajuste de 20% no tíquete-alimentação de servidores

Publicado em 20/10/2026 às 11:10

Prefeitura de Vitória anunciou reajuste de 20% no tíquete-alimentação dos servidores diretos e indiretos e conselheiros tutelares da Capital. São 11.225 pessoas contempladas. De acordo com a administração municipal, a medida é uma forma de celebrar o Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro.


Com a alteração, os valores pagos aos profissionais serão:

  • de R$ 800 para carga horária igual ou inferior a 35 horas semanais (atualmente: R$ 660);
  • de R$ 1.000 para carga horária de 36 a 40 horas semanais (atualmente: R$ 825);
  • de R$ 1.200 para carga horária superior a 40 horas semanais (atualmente: R$ 1 mil).

Segundo projeto de lei encaminhado à Câmara Municipal de Vitória, os efeitos, caso a medida seja aprovada, passarão a valer a partir do dia 1º de novembro deste ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o secretário municipal de Fazenda de Vitória, Regis Mattos Teixeira, ainda anunciou que o pagamento do salário referente ao mês de outubro será antecipado para a próxima segunda-feira (26).

Conforme a prefeita Cris Samorini (PP), as medidas são "uma maneira de valorizar o trabalho de quem está transformando a cidade". Também para celebrar a data, será realizado um café da manhã para os servidores na prefeitura.

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Julia Camim

Jornalista / [email protected]
Julia Camim
Menino de 3 anos

Criança morre atropelada por caminhão enquanto brincava na Serra

Publicado em 20/10/2026 às 10:57

Um menino de 3 anos, identificado como Ravi Maia Pantaleão, morreu atropelado por um caminhão no bairro Praiamar, na região de Nova Almeida, na Serra. O acidente aconteceu por volta de 9h30 desta terça-feira (20). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a criança já havia falecido. 


Segundo a Polícia Militar, o atropelamento aconteceu na Rua Usiminas. Uma câmera de segurança flagrou o acidente (veja acima). As imagens mostram o caminhão, que faria uma entrega de material de construção, dando ré. A criança brincava em volta com um patinete. 


O veículo para e, neste momento, Ravi vai para a frente do caminhão, que dá a partida e atropela a criança. De acordo com os militares que atenderam a ocorrência, o motorista se apresentou no Destacamento de Polícia Militar (DPM) de Nova Almeida após o acidente. Ele informou à polícia que não viu o menino.


Ravi, que morava em Praia Grande, Fundão, estava sob os cuidados da avó. "O menino era muito querido, muito bem cuidado. Estamos todos em choque. Nova Almeida hoje está em luto", desabafou uma vizinha, que preferiu não se identificar. 


O motorista contou ao repórter André Afonso, da TV Gazeta, que só soube que havia atropelado a criança quando foi alertado por um morador. A proprietária da loja de material de construção responsável pelo veículo afirmou que a empresa vai arcar com os custos das cerimônias de sepultamento do menino e se solidarizou com a família. 


Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista foi ouvido na delegacia e liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.

Ravi Maia Pantaleão, de 3 anos, morreu após ser atropelado por caminhão
Ravi Maia Pantaleão, de 3 anos, morreu após ser atropelado por caminhão Crédito: André Afonso e Acervo familiar
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Breno Alexandre

Repórter / [email protected]
Breno Alexandre
Desmonte de rochas

BR 101 em Iconha será interditada por uma hora nesta terça-feira (20)

Publicado em 20/10/2026 às 10:40

A BR 101 será interditada por uma hora, a partir das 14h desta terça-feira (20), no km 372,8, em Iconha, na Região Sul do Espírito Santo, para uma operação de desmonte de rochas. A informação foi divulgada pela Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia. 


Segundo a empresa, após a operação, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga no trecho. Em caso de chuva, a atividade poderá ser reagendada. O serviço faz parte das obras realizadas entre os quilômetros 357 e 373 da BR 101, no trecho entre Anchieta e Iconha

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairro Flexal I

Colisão entre motos mata homem e deixa outro ferido em Cariacica

Publicado em 20/10/2026 às 09:30

Um homem, identificado como Fabiano Amantino Rossi, de 32 anos, morreu após uma colisão entre duas motos na noite de segunda-feira (19), no bairro Flexal I, em Cariacica. O outro motociclista ficou ferido e foi levado ao hospital.


Segundo a Polícia Militar, Fabiano seguia no sentido do bairro Graúna, enquanto o outro motociclista trafegava na direção contrária. Os dois veículos colidiram. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Fabiano Amantino Rossi
Fabiano Amantino Rossi Acervo Pessoal

Ainda de acordo com a PM, a motocicleta de Fabiano estava com o licenciamento vencido, e ele não possuía habilitação para conduzir o veículo.


O outro motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Está foragido

Justiça manda prender suspeito de matar companheira grávida em Nova Venécia

Publicado em 20/10/2026 às 09:19
Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime
Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, é suspeito de matar Leidimara Rocon Dias, de 24, na frente dos dois filhos Divulgação | PCES

A Justiça do Espírito Santo decretou, na noite de segunda-feira (19), a prisão preventiva de Angelo Gabriel Albano dos Santos, de 23 anos, principal suspeito de matar a companheira, Leidimara Rocon Dias, de 24 anos, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A mulher, que era conhecida como Iris, estava grávida de seis meses, e o bebê também morreu. Os dois filhos do casal, de 4 e 7 anos, presenciaram o crime.


Segundo a Polícia Civil a família estava na casa de amigos, na localidade de Córrego da Penha, quando Angelo e Leidimara começaram a discutir. Durante o desentendimento, o homem teria ido até o carro, pegado uma arma e atirado contra a companheira. Depois, fugiu e continua foragido.


O pedido de prisão preventiva foi feito no mesmo dia do crime, após a coleta de depoimentos e o levantamento de informações sobre o histórico do investigado. Angelo respondia em liberdade a um processo por tentativa de homicídio, por supostamente atirar contra policiais militares em agosto de 2025.


O inquérito apura os crimes de feminicídio e aborto provocado sem o consentimento da gestante. De acordo com a Polícia Civil, como o suspeito está foragido, o mandado de prisão pode ser cumprido por qualquer força de segurança.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Angelo, e deixa este espaço aberto para manifestações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro Novo México

Adolescente é agredido após roubo de bicicleta elétrica em Vila Velha

Publicado em 20/10/2026 às 09:06
Arma falsa e faca apreendidas com o adolescente de 14 anos
Arma falsa e faca apreendidas com o adolescente de 14 anos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um adolescente de 14 anos foi agredido por pessoas que presenciaram uma tentativa de fuga após o roubo de uma bicicleta elétrica no bairro Novo México, em Vila Velha, na segunda-feira (19). 


Segundo a Polícia Militar, a vítima, um rapaz de 17 anos, relatou que voltava para casa quando foi abordado pelo adolescente, que o ameaçou com uma faca e uma arma falsa e roubou a bicicleta elétrica. O suspeito não conseguiu fugir com o veículo, que travou. Ele caiu no chão e foi cercado por pessoas que estavam no local e o agrediram.


O adolescente foi levado ao Pronto Atendimento (PA) da Glória e, em seguida, transferido para um hospital em Vitória. Ele sofreu uma lesão interna na cabeça e na nuca, além de escoriações pelo corpo. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado e será encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase) assim que receber alta médica.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso

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