Adolescentes do Rio relatam exploração sexual após promessa de dinheiro no ES

Duas adolescentes do Rio de Janeiro relataram à Polícia Militar que viajaram ao Espírito Santo sob a promessa de ganhar dinheiro, mas teriam sido submetidas à exploração sexual. Elas foram encontradas em uma casa no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na terça-feira (20), durante uma ocorrência que também resultou na apreensão de drogas.





Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando agentes do 4º Batalhão faziam patrulhamento na região e abordaram um adolescente de 15 anos que estava com pedras de crack e dinheiro. Contra ele havia um mandado judicial em aberto.





Após a abordagem, o adolescente informou o endereço da casa onde morava e disse que havia mais drogas no local. Os militares foram até o imóvel, onde encontraram entorpecentes e as duas garotas. Elas também relataram a possível presença de um bebê na residência. O Conselho Tutelar foi acionado.





Em buscas nas proximidades, os policiais abordaram outras duas pessoas e apreenderam porções de maconha e dinheiro.





Ao todo, foram apreendidas 101 pedras de crack, 100 buchas de maconha, 53 unidades de PAC, R$ 714 e dois celulares. Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber o desfecho da ocorrência e aguarda retorno.