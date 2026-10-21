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Caso em Vila Velha

Adolescentes do Rio relatam exploração sexual após promessa de dinheiro no ES

Garotas foram encontradas em uma casa no bairro Divino Espírito Santo durante ocorrência que resultou na apreensão de drogas; Conselho Tutelar foi acionado

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 09:41

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

21 out 2026 às 09:41
Dinheiro e drogas apreendidas durante a ocorrência em Divino Espírito Santo
Dinheiro e drogas apreendidas durante a ocorrência em Divino Espírito Santo Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Duas adolescentes do Rio de Janeiro relataram à Polícia Militar que viajaram ao Espírito Santo sob a promessa de ganhar dinheiro, mas teriam sido submetidas à exploração sexual. Elas foram encontradas em uma casa no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na terça-feira (20), durante uma ocorrência que também resultou na apreensão de drogas.


Segundo a Polícia Militar, tudo começou quando agentes do 4º Batalhão faziam patrulhamento na região e abordaram um adolescente de 15 anos que estava com pedras de crack e dinheiro. Contra ele havia um mandado judicial em aberto. 


Após a abordagem, o adolescente informou o endereço da casa onde morava e disse que havia mais drogas no local. Os militares foram até o imóvel, onde encontraram entorpecentes e as duas garotas. Elas também relataram a possível presença de um bebê na residência. O Conselho Tutelar foi acionado.


Em buscas nas proximidades, os policiais abordaram outras duas pessoas e apreenderam porções de maconha e dinheiro. 


Ao todo, foram apreendidas 101 pedras de crack, 100 buchas de maconha, 53 unidades de PAC, R$ 714 e dois celulares. Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber o desfecho da ocorrência e aguarda retorno.

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