"Paredão" de Cobi, em Vila Velha, será inaugurado nesta quarta-feira (21)

Um muro de contenção, uma espécie de "paredão" gigante, será inaugurado nesta quarta-feira (21) em Cobi de Baixo, Vila Velha. A obra, uma parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, teve investimento de R$ 759,7 mil.





Segundo a prefeitura de Vila Velha, o muro fica em um trecho com acentuado desnível entre duas vias, próximo à Unidade Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral (Umefti) José Elias de Queiro, e foi construído para estabilizar o terreno, reduzir o risco de deslizamentos e proteger a rua e as residências localizadas na parte mais baixa da encosta, principalmente durante os períodos de chuva intensa.





A cerimônia de inauguração está prevista para as 16h30.