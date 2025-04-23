Ufes desmente aluno que postou sobre professor cancelar aula para ver Lady Gaga

Universidade desmente aluno que criou post falso sobre professor Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Circula nas redes sociais um post falso com uma suposta mensagem enviada por um professor para os alunos afirmando que o docente da Universidade Federal do Espírito Santo ( Ufes ) teria cancelado uma aula para ir ao show da Lady Gaga, que acontece no dia 3 de maio, no Rio de Janeiro . A instituição desmentiu o aluno, que admitiu que foi tudo "uma brincadeira".

O post foi publicado na última terça-feira (22) na rede social X (antigo Twitter). A mensagem contém um print (captura de tela) do suposto e-mail que o professor do curso de Biologia teria enviado aos alunos. O docente teria escrito que cancelaria a aula, pois "estaria a caminho do Rio de Janeiro para assistir ao show da Lady Gaga".

Ainda no suposto comunicado, o professor tranquilizava os alunos, afirmando que o cancelamento não afetaria o cronograma da disciplina.

Foi um print dessa mensagem que um estudante do curso de Ciências Biológicas postou na rede social, citando a instituição na legenda. A postagem viralizou e chegou a mais de 42 mil curtidas e 530 mil visualizações em apenas 5 horas. Além disso, o post dele foi republicado por outras contas da rede social.

O g1es entrou em contato com o estudante, que admitiu que a publicação era "mentira" e apenas uma "brincadeira". Ele disse que apagaria a postagem, o que não tinha sido feito até a publicação desta reportagem.

Depois de ter confirmado que o post era falso, o aluno apenas acrescentou um comentário avisando que se tratava de um conteúdo fake. No texto, ele fala: "gente, é fake pelo amor de Deus kkkkk Não acredito que caíram". Ele também trocou a foto de perfil, apagou e mudou parte de sua descrição e, posteriormente, trancou o perfil.

O g1 também procurou a Ufes, que disse apenas que "trata-se de fake news, como o próprio autor do post admitiu", fazendo referência ao comentário acrescentado à postagem feito pelo estudante. O aluno disse que não falaria mais sobre o assunto.