A caminho de jogo na Bahia, colombianos param e se encantam com o Buda de Ibiraçu

Edwin e os amigos pararam e contemplaram o monumento do Buda Gigante de Ibiraçu Crédito: Jota Júnior

No caminho para Salvador, na Bahia, quatro torcedores do Atlético Nacional, clube de futebol da Colômbia, passaram por Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23), e tiveram que fazer uma parada não programada ao se encantarem com a estátua do Buda Gigante, às margens da BR 101.

Segundo o comerciante Edwin Ospina, é a primeira vez que ele e os amigos estão no Espírito Santo e ele recomenda a visita ao monumento. “É a nossa primeira vez aqui. Estamos de passagem e paramos para aproveitar e tirar fotos. A estátua é muito linda, nunca tinha visto uma deste tamanho. O lugar é muito lindo e tranquilo, legal para curtir. Recomendo o passeio, é show de bola, como vocês falam”, disse, esbanjando simpatia.

Os torcedores do Atlético Nacional seguiam para a Bahia quando "descobriu" o monumento na cidade capixaba Crédito: Jota Júnior

O Atlético Nacional, da cidade de Medellín, é o maior vencedor da Colômbia, reconhecido como “Rei de Copas” no país. É lembrado no Brasil porque iria enfrentar a Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, em 2016, quando ocorreu a tragédia aérea que matou 71 pessoas da comitiva brasileira.

Os “verdes”, como são chamados, pegam o Bahia, na capital baiana, pela Copa Libertadores da América. O jogo acontece nesta quinta-feira (24), às 21h.