Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • A caminho de jogo na Bahia, colombianos param e se encantam com o Buda de Ibiraçu
Só faltou o pastel

A caminho de jogo na Bahia, colombianos param e se encantam com o Buda de Ibiraçu

Grupo de amigos torcedores do Atlético Nacional passava pela BR 101 com destino a Salvador e decidiu fazer uma parada não programada ao se deparar com a estátua gigantesca

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 15:58

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 abr 2025 às 15:58
Edwin e os amigos pararam para passar um tempo no Buda Gigante de Ibiraçu
Edwin e os amigos pararam e contemplaram o monumento do Buda Gigante de Ibiraçu Crédito: Jota Júnior
No caminho para Salvador, na Bahia, quatro torcedores do Atlético Nacional, clube de futebol da Colômbia, passaram por Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (23), e tiveram que fazer uma parada não programada ao se encantarem com a estátua do Buda Gigante, às margens da BR 101.
Segundo o comerciante Edwin Ospina, é a primeira vez que ele e os amigos estão no Espírito Santo e ele recomenda a visita ao monumento. “É a nossa primeira vez aqui. Estamos de passagem e paramos para aproveitar e tirar fotos. A estátua é muito linda, nunca tinha visto uma deste tamanho. O lugar é muito lindo e tranquilo, legal para curtir. Recomendo o passeio, é show de bola, como vocês falam”, disse, esbanjando simpatia.
Grupo está a caminho de Salvador, na Bahia
Os torcedores do Atlético Nacional seguiam para a Bahia quando "descobriu" o monumento na cidade capixaba  Crédito: Jota Júnior
O Atlético Nacional, da cidade de Medellín, é o maior vencedor da Colômbia, reconhecido como “Rei de Copas” no país. É lembrado no Brasil porque iria enfrentar a Chapecoense na final da Copa Sul-Americana, em 2016, quando ocorreu a tragédia aérea que matou 71 pessoas da comitiva brasileira.
Os “verdes”, como são chamados, pegam o Bahia, na capital baiana, pela Copa Libertadores da América. O jogo acontece nesta quinta-feira (24), às 21h.
*Com informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Neymar treina até no feriado e inicia novo tratamento no Santos

Flamengo soma 2 jogos sem gol pela 1ª vez no ano e finalização volta a preocupar

Zona Mista #7: Flamengo para na altitude, Vasco empata em casa e Brancão goleia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados