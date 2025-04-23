Flamengo soma 2 jogos sem gol pela 1ª vez no ano e finalização volta a preocupar

"Não estamos numa posição cômoda nesse grupo, estamos atrás da LDU. É verdade que temos duas partidas em casa, mas enfrentaremos o (Central) Córdoba fora de casa e não vai ser fácil. Mas acredito que com nossa equipe, nosso modelo, vamos classificar. O objetivo é passar. Se é em primeiro, melhor. É um calendário muito apertado, com muitos jogos seguidos. É a quarta partida em 12 dias que tivemos. Jogadores fizeram um esforço grande e terão que continuar fazendo para passarmos para as oitavas e, depois, tentar chegar o mais longe possível nessa competição que é tão bonita e tão especial", disse Filipe Luís.