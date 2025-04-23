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Efetividade

Flamengo soma 2 jogos sem gol pela 1ª vez no ano e finalização volta a preocupar

A falta de efetividade nas finalizações volta a preocupar no Flamengo após a equipe acumular, pela primeira vez na temporada

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 12:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 abr 2025 às 12:18

A falta de efetividade nas finalizações volta a preocupar no Flamengo após a equipe acumular, pela primeira vez na temporada, seu segundo jogo seguido sem balançar as redes.

Flamengo não fez gol nos últimos 2 jogos
Flamengo não fez gol nos últimos 2 jogos Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

O Rubro-Negro ficou no 0 a 0 diante de Vasco, pelo Brasileiro, e contra a LDU, pela Libertadores. No entanto, cada jogo teve a sua particularidade para que a rede não balançasse.

O Flamengo massacrou o Vasco e empilhou oportunidades desperdiçadas. Foram 17 finalizações contra seis dos cruzmaltinos, e o goleiro rival, Léo Jardim, foi o destaque da partida com belas defesas.

Já diante dos equatorianos o Rubro-Negro finalizou menos que o adversário: foram 10 chutes no alvo contra 11.

Filipe Luís destacou o calendário brasileiro como um obstáculo a superar. Segundo ele, os jogadores têm se sacrificado para desempenhar seu melhor futebol.

"Não estamos numa posição cômoda nesse grupo, estamos atrás da LDU. É verdade que temos duas partidas em casa, mas enfrentaremos o (Central) Córdoba fora de casa e não vai ser fácil. Mas acredito que com nossa equipe, nosso modelo, vamos classificar. O objetivo é passar. Se é em primeiro, melhor. É um calendário muito apertado, com muitos jogos seguidos. É a quarta partida em 12 dias que tivemos. Jogadores fizeram um esforço grande e terão que continuar fazendo para passarmos para as oitavas e, depois, tentar chegar o mais longe possível nessa competição que é tão bonita e tão especial", disse Filipe Luís.

GOLEADA SOBRE O JUVENTUDE NÃO ALTEROU PENSAMENTO

Antes da goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, Filipe Luís vinha sendo muito cobrado por uma maior efetividade nas finalizações, mas as críticas diminuíram após o jogo em questão. Depois daquela partida, o treinador manteve sua análise sobre como entende a situação.

"Estou muito feliz pela vitória e eficácia que vocês (jornalistas) cobram tanto em todas as coletivas. Sempre falo que tem dias que a bola vai entrar como ninguém espera e outros que não vai entrar. Isso é futebol. Os jogadores têm esse poder ofensivo, mas não me iludo com resultado", falou o técnico rubro-negro.após o 6 a 0 sobre o Juventude

RETORNO DE PEDRO GERA EXPECTATIVA

Quem pode resolver a questão da letalidade rubro-negra é Pedro. O atacante se recuperou de uma grave lesão no joelho esquerdo que o deixou de fora dos gramados por sete meses- e já fez sua quarta partida, sempre entrando no segundo tempo. Na goleada sobre o Juventude fez seus dois primeiros gols.

No jogo diante da LDU, o camisa 9 atuou por 31 minutos. Ele revelou ter sofrido com a altitude de 2.850 metros de Quito, no Equador.

"Estou buscando o meu melhor nível físico. Aqui a dificuldade ainda é maior quando falta ar, quando respira ali, quando puxa e o ar não vem. Mas estou voltando aos poucos, adquirindo ritmo e procurando melhorar a cada jogo", disse Pedro, após o empate por 0 a 0.

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