TRT e rodoviários chegam a acordo para fim da greve em Vitória

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) informou, na noite desta terça-feira (19), que chegou a um acordo com os rodoviários para o fim da greve em protesto à medida do Governo do Estado que proíbe o pagamento das passagens em dinheiro, o que levou ao afastamento de cobradores. A audiência de conciliação foi feita de modo virtual e contou com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria (GV Bus) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários).
A audiência foi conduzida pela presidente do TRT-ES, a desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, e ficou acordado que nenhum cobrador será mandado embora após o prazo de 60 dias previsto pela Medida Provisória 936. A decisão respeita o acordo firmado nos autos de processo homologado em agosto de 2019 que já garantia estabilidade provisória mais ampla a todos os cobradores.
Segundo o TRT-ES, a ata do acordo será publicada nesta quarta-feira (20).