TRT e rodoviários chegam a acordo para fim da greve em Vitória

A audiência foi conduzida pela presidente do TRT-ES, a desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, e ficou acordado que nenhum cobrador será mandado embora após o prazo de 60 dias previsto pela Medida Provisória 936. A decisão respeita o acordo firmado nos autos de processo homologado em agosto de 2019 que já garantia estabilidade provisória mais ampla a todos os cobradores.