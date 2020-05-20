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Paralisação de ônibus

TRT e rodoviários chegam a acordo para fim da greve em Vitória

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, o acordo prevê que nenhum cobrador será demitido após o prazo de 60 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 23:08

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 23:08

Protesto dos rodoviários trava trânsito na Grande Vitória
Protesto dos rodoviários travou trânsito na Grande Vitória Crédito: Internauta/ A Gazeta
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) informou, na noite desta terça-feira (19), que chegou a um acordo com os rodoviários para o fim da greve em protesto à medida do Governo do Estado que proíbe o pagamento das passagens em dinheiro, o que levou ao afastamento de cobradores. A audiência de conciliação foi feita de modo virtual e contou com o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitoria (GV Bus) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sindirodoviários).
A audiência foi conduzida pela presidente do TRT-ES, a desembargadora Ana Paula Tauceda Branco, e ficou acordado que nenhum cobrador será mandado embora após o prazo de 60 dias previsto pela Medida Provisória 936. A decisão respeita o acordo firmado nos autos de processo homologado em agosto de 2019 que já garantia estabilidade provisória mais ampla a todos os cobradores.
Segundo o TRT-ES, a ata do acordo será publicada nesta quarta-feira (20).

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