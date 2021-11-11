Tripulantes são resgatados após barco de pesca virar no ES

Segundo nota emitida à imprensa, uma equipe da CPES foi até o local averiguar a situação e tomou conhecimento de que dois tripulantes haviam sido resgatados por uma outra embarcação que passava pela área. Os indivíduos, que integravam a "Marcellos Mar", encontram-se bem.

A CPES comunicou que a embarcação de pesca não oferece riscos à navegação na região. Além disso, acrescentou que não há indícios de vazamento de resíduos poluentes.

Sobre o acidente, a nota, indicada pela CPES, informa que "as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN)". Com a conclusão do inquérito e cumprimento das regras legais, "o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54".