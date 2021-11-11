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Embarcação "Marcellos Mar"

Tripulantes são resgatados após barco de pesca virar no ES

O barco estava a cerca de 2 km do Farol de Santa Luzia. A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento da situação através do Disque-Denúncia
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

11 nov 2021 às 11:52

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 11:52

Barco de pesca
Barco de pesca "Marcellos Mar" encontrado nesta quarta-feira (10) Crédito: Divulgação
Um barco de pesca, identificado como "Marcellos Mar", foi encontrado emborcada à deriva (virado), nesta quarta-feira (10), a cerca de 2 km do Farol de Santa Luzia, em Vila Velha. A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) tomou conhecimento da situação através do Disque-Denúncia. As informações são da Marinha do Brasil junto à CPES.
Segundo nota emitida à imprensa, uma equipe da CPES foi até o local averiguar a situação e tomou conhecimento de que dois tripulantes haviam sido resgatados por uma outra embarcação que passava pela área. Os indivíduos, que integravam a "Marcellos Mar", encontram-se bem.
A CPES comunicou que a embarcação de pesca não oferece riscos à navegação na região. Além disso, acrescentou que não há indícios de vazamento de resíduos poluentes.
Sobre o acidente, a nota, indicada pela CPES, informa que "as causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN)". Com a conclusão do inquérito e cumprimento das regras legais, "o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54".

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