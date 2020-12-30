Triciclo gigante é instalado em avenida para homenagear Colatina

"É uma homenagem ao lado infantil. Dá um tom infantil para nossa cidade, já que Colatina completa 100 anos em 2021. A gente está fazendo intervenções urbanas para aumentar a autoestima do colatinense, disse Meneguelli em um vídeo encaminhado pela Secretaria de Comunicação Social.

A prefeitura foi questionada sobre o custo da para os cofres públicos. Sem informar um valor, a administração municipal afirmou que as intervenções estão sendo feitas tentando evitar a geração de custos para o município. Essa escultura foi projetada por um arquiteto do município. Usamos material reciclável, em sua maioria já pertencentes ao Executivo, disse o secretário municipal de Comunicação Social, José Paulo da Costa.