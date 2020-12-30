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Av. Beira-Rio

Triciclo gigante é instalado em avenida para homenagear Colatina

De acordo com o prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), a iniciativa faz parte de uma série de intervenções na cidade que comemora o centenário da emancipação política em 2021

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 16:52
Triciclo gigante é instalado em praça para homenagear Colatina
Triciclo gigante é instalado em praça para homenagear Colatina Crédito: João Henrique Castro
Uma escultura diferente foi instalada em um dos pontos mais movimentados de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Agora, quem passa pela Avenida Prefeito José Zouain, popularmente conhecida como Beira-Rio, se depara com um triciclo gigante em um dos canteiros. Mas qual é a explicação para a instalação da obra?
De acordo com o prefeito Sérgio Meneguelli (Republicanos), a iniciativa faz parte de uma série de intervenções na cidade que comemora o centenário da emancipação política em 2021.

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"É uma homenagem ao lado infantil.  Dá um tom infantil para nossa cidade, já que Colatina completa 100 anos em 2021. A gente está fazendo intervenções urbanas para aumentar a autoestima do colatinense, disse Meneguelli em um vídeo encaminhado pela Secretaria de Comunicação Social.
A prefeitura foi questionada sobre o custo da para os cofres públicos. Sem informar um valor, a administração municipal afirmou que as intervenções estão sendo feitas tentando evitar a geração de custos para o município. Essa escultura foi projetada por um arquiteto do município. Usamos material reciclável, em sua maioria já pertencentes ao Executivo, disse o secretário municipal de Comunicação Social, José Paulo da Costa.
A escultura foi colocada já nos últimos dias de mandato do prefeito Sérgio Meneguelli. A administração atual termina nesta quinta-feira (31). Meneguelli não tentou se reeleger em 2020 e Guerino Balestrassi (PSC) assume o Executivo da cidade a partir do dia 1° de janeiro de 2021.

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