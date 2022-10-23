Três pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra

Um acidente entre dois carros, ocorrido na Serra, deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado (22). A colisão aconteceu na Rodovia Norte Sul, no início da tarde. Um dos veículos atende corridas por aplicativo.
Segundo informações da Polícia Civil, o Ciodes recebeu a informação de que havia ocorrido uma colisão na Rodovia Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, Serra.
No local, a equipe da Polícia Militar constatou que se tratava de um acidente frontal envolvendo dois veículos, sendo um carro e um veículo de aplicativo.
“O motorista do carro foi socorrido pelo Samu para um hospital particular no município. O outro condutor foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Já a passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular”, informou em nota a Polícia Civil.
Os motoristas realizaram o teste do etilômetro — o bafômetro —, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebidas alcóolicas.