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Colisão

Três pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia Norte Sul, na Serra

O acidente entre dois veículos ocorreu na altura do bairro Jardim Limoeiro, no início da tarde deste sábado (22)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2022 às 21:03

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 21:03

Acidente entre dois carros na avenida Norte Sul, na Serra
Carros ficaram destruídos após acidente na Norte Sul, na Serra Crédito: Reprodução de vídeo
Um acidente entre dois carros, ocorrido na Serra, deixou três pessoas feridas na tarde deste sábado (22). A colisão aconteceu na Rodovia Norte Sul, no início da tarde. Um dos veículos atende corridas por aplicativo.
Segundo informações da Polícia Civil, o Ciodes recebeu a informação de que havia ocorrido uma colisão na Rodovia Norte Sul, no bairro Jardim Limoeiro, Serra.
No local, a equipe da Polícia Militar constatou que se tratava de um acidente frontal envolvendo dois veículos, sendo um carro e um veículo de aplicativo.
“O motorista do carro foi socorrido pelo Samu para um hospital particular no município. O outro condutor foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Já a passageira foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular”, informou em nota a Polícia Civil.
Os motoristas realizaram o teste do etilômetro — o bafômetro —, cujo resultado foi negativo para o consumo de bebidas alcóolicas.

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