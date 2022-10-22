Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capotamento

Carros batem em cruzamento de Vila Velha e Polo fica de "rodas para o ar"

A colisão aconteceu em um cruzamento do bairro Itapuã, na manhã deste sábado (22); segundo a Guarda Municipal, não houve feridos
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 out 2022 às 12:47

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 12:47

Vila Velha
O Polo acabou virando e ficou com as rodas suspensas após o acidente Crédito: Internauta
Dois carros bateram em um cruzamento do bairro Itapuã, em Vila Velha, na manhã deste sábado (22), e um dos veículos ficou com as rodas para cima. A batida aconteceu pouco antes das 9h da manhã. Apesar do susto, não houve feridos.
Os veículos envolvidos foram um Toyota Etios e um Volkswagen Polo, que foi atingido lateralmente. Em nota encaminhada à reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que esteve no local e permaneceu até a remoção dos automóveis, providenciada pelos proprietários.
Vila Velha
O Etios atingiu o Polo e ficou com a frente destruída no acidente registrado em Vila Velha Crédito: Internauta
A Polícia Militar salientou que a ocorrência foi registrada sem detalhes, pois não houve vítimas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana
Imagem de destaque
Planeta regente de Touro: veja a influência no amor e na personalidade
Imagem de destaque
Idoso é preso suspeito de abusar de adolescente em Sooretama

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados