Carros batem em cruzamento de Vila Velha e Polo fica de "rodas para o ar"

Dois carros bateram em um cruzamento do bairro Itapuã, em Vila Velha, na manhã deste sábado (22), e um dos veículos ficou com as rodas para cima. A batida aconteceu pouco antes das 9h da manhã. Apesar do susto, não houve feridos.
Os veículos envolvidos foram um Toyota Etios e um Volkswagen Polo, que foi atingido lateralmente. Em nota encaminhada à reportagem, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que esteve no local e permaneceu até a remoção dos automóveis, providenciada pelos proprietários.
A Polícia Militar salientou que a ocorrência foi registrada sem detalhes, pois não houve vítimas.