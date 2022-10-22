Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um Volkswagen Fox, que invadiu a contramão e se chocou com o veículo oficial lateralmente, em um cruzamento do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada deste sábado (22). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente, que aconteceu por volta das 5h. Ninguém ficou ferido.
O condutor do carro de passeio seguia pela na Avenida Lourival Nunes. Só que, em determinado ponto, ele invadiu contramão e bateu na viatura da polícia, no cruzamento com a avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.
Após a pancada, a viatura ainda bateu em um poste na calçada. Devido ao impacto, os airbags do motorista e do carona foram acionados.
Vídeo: carro invade contramão e bate em viatura da PM na Serra
De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A corporação informou ainda que no boletim de atendimento da corporação não consta a informação de que o condutor do veículo de passeio estava alcoolizado.