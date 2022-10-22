Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

Vídeo: carro invade contramão e bate em viatura da PM na Serra

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (22), no bairro Jardim Limoeiro. Viatura ainda colidiu com um poste após ser atingida pelo  Volkswagen Fox

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 12:53

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 out 2022 às 12:53
Serra
A viatura ficou com a frente destruída após ser atingida pelo Fox, em Jardim Limoreiro Crédito: Internauta
Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um Volkswagen Fox, que invadiu a contramão e se chocou com o veículo oficial lateralmente, em um cruzamento do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na madrugada deste sábado (22). Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente, que aconteceu por volta das 5h. Ninguém ficou ferido.
O condutor do carro de passeio seguia pela na Avenida Lourival Nunes. Só que, em determinado ponto, ele invadiu contramão e bateu na viatura da polícia, no cruzamento com a avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.
Após a pancada, a viatura ainda bateu em um poste na calçada. Devido ao impacto, os airbags do motorista e do carona foram acionados.
Vídeo: carro invade contramão e bate em viatura da PM na Serra
Serra
O Fox invadiu a contramão e bateu na viatura em um cruzamento de Jardim Limoeiro, na madrugada deste sábado (22) Crédito: Internauta
De acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido. A corporação informou ainda que no boletim de atendimento da corporação não consta a informação de que o condutor do veículo de passeio estava alcoolizado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados