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Carro bate e arranca poste na descida da Ponte da Passagem em Vitória

O Fiat Uno seguia no sentido Vitória e passou reto ao acessar a Rua Dona Maria Rosa, por volta das 2h da madrugada deste sábado (22). Veículo destruiu um poste e o motorista ficou ferido

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 10:30

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

22 out 2022 às 10:30
Vitória
Pela manhã, foi possível ver a destruição causada pelo acidente em frente ao posto de combustíveis, em Vitória Crédito: Internauta
Um acidente logo após a descida da Ponte da Passagem, entre os bairros Jardim da Penha e Praia do Canto, em Vitória, destruiu um poste, arrastou a fiação e deixou um posto de combustíveis sem energia elétrica em um período da madrugada deste sábado (22).
Por volta das 2h da madrugada, um Fiat Uno que seguia no sentido Serra/Vitória atingiu em cheio um poste na calçada da Rua Dona Maria Rosa, na altura do bairro Andorinhas, em direção ao bairro Maruípe. Vídeos encaminhados à reportagem de A Gazeta mostram o condutor ainda dentro do veículo, que ficou tombado sobre a calçada.
Funcionários do posto contaram ao repórter Caique Verli, da TV Gazeta, que o motorista desceu pela Ponte da Passagem e seguia para Maruípe quando perdeu o controle do carro e bateu no poste. Após a batida, houve um princípio de incêndio e populares usaram extintores para controlar o fogo.
Carro bate e arranca poste na descida da Ponte da Passagem em Vitória
O motorista foi socorrido consciente e levado para o hospital. Por causa da batida, o posto de combustível ficou mais de cinco horas sem energia. E a faixa da esquerda da rua ficou interditada pela manhã.

PREFEITURA E EDP

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos informou que na madrugada deste sábado (22), por volta das 2h30, o condutor de um Fiat Uno, que seguia pela Avenida Fernando Ferrari, sentido Vitória, perdeu o controle do veículo, colidindo contra um poste próximo a um posto de gasolina na região. A ocorrência foi atendida pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e a vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
A equipe da Guarda Municipal se destacou para o local a fim de manter a fluidez do trânsito com segurança. Pela manhã, a avenida encontra-se parcialmente interditada, aguardando a EDP realizar os reparos necessários no poste.
A concessionária de energia, por sua vez, salientou que não há falta de energia na região e uma equipe irá ao local providenciar o reparo do poste danificado.

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