Três pessoas ficam feridas em acidente em Marataízes

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, no final da manhã desta terça-feira (16), na Rodovia ES 060, em Marataízes, Sul do Espírito Santo. Ambulâncias do município foram acionadas e socorreram as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento na cidade.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu no trevo da localidade de Lagoa Dantas. As causas do acidente ainda não foram informadas. Além da polícia, a Guarda Municipal também foi acionada. O trânsito na rodovia não foi interrompido para o resgate.
As vítimas, segundo os militares, não sofreram lesões graves. A unidade de saúde não informou o estado de saúde das vítimas.