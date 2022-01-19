Transcol segue sem circular por bairros de Vila Velha após morte de entregador

Desde a última segunda, duas linhas do Transcol deixaram de circular por Ulisses Guimarães e 13 de Maio, em Vila Velha

Após o crime, houve um toque de recolher e alguns comerciantes baixaram as portas dos respectivos estabelecimentos. Outra consequência foi a paralisação da circulação dos ônibus. A situação tem sido avaliada com as autoridades de segurança pública, mas até o momento não houve uma garantia à Ceturb para que os coletivos retornem com os itinerários.