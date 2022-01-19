Transcol segue sem circular por bairros de Vila Velha após morte de entregador
Após dois dias, as linhas 612 e 653 do Transcol seguem sem circular pela região dos bairros 13 de Maio e Ulisses Guimarães, em Vila Velha. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo, confirmou que os coletivos não estão trafegando nesta área para preservar a segurança dos trabalhadores e usuários. Segundo a Ceturb, não há prazo para a normalização do serviço.
A medida foi adotada desde a manhã da última segunda-feira (17), quando o jovem Alailsson Nunes Pereira, conhecido como "Maria Preta", foi encontrado morto próximo à casa dele em Ulisses Guimarães. O entregador, segundo os vizinhos, não tinha envolvimento com a criminalidade, já trabalhou como mecânico na oficina do pai e atualmente entregava lanches.
Após o crime, houve um toque de recolher e alguns comerciantes baixaram as portas dos respectivos estabelecimentos. Outra consequência foi a paralisação da circulação dos ônibus. A situação tem sido avaliada com as autoridades de segurança pública, mas até o momento não houve uma garantia à Ceturb para que os coletivos retornem com os itinerários.
Demandada, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, não retornou à solicitação feita pela reportagem de A Gazeta até o momento. Assim que houver um posicionamento, o texto será complementado.