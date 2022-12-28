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Linhas prejudicadas

Transcol: motoristas de ônibus de empresa da Serra fazem paralisação

Funcionários reivindicam acordos não cumpridos pela Expresso Santa Paula. A Ceturb-ES informou que as viagens foram retomadas às 7h30

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 07:18

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 dez 2022 às 07:18
Sistema Transcol terá ônibus com novas cores
Motoristas de ônibus de empresa do Sistema Transcol fazem paralisação Crédito: Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi)
Funcionários da Expresso Santa Paula, uma das 11 empresas operadoras do Sistema Transcol, fizeram uma paralisação na manhã desta quarta-feira (28). Desde o início do dia, usuários do transporte coletivo na Grande Vitória reclamaram da falta de ônibus. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que as viagens foram retomadas às 7h30. Veja nota no final da matéria.
A Santa Paula faz parte do consórcio Atlântico Sul. Conforme apurado pela TV Gazeta, a paralisação ocorre devido a acordos não cumpridos pela empresa e a suspensão das atividades de um funcionário.
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) informou que acionou o consórcio operador para realocar veículos para minimizar o impacto aos usuários.
Por volta das 10h40, a Ceturb-ES informou que o movimento na garagem da Santa Paula foi normalizado às 7h30. "Todas as cerca de 40 linhas atendidas pela empresa, a maioria na Serra, estão operando em sua totalidade, embora atrasos sejam esperados", detalhou. 
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus), por sua vez, afirmou que foi surpreendido por "um movimento de paralisação ilegal, realizado por integrantes do Sindirodoviários e mais um grupo de pessoas, com alegações falsas de descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho".
"A empresa ressalta que cumpre integralmente com as cláusulas da convenção coletiva bem como com a legislação vigente", completou. 

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