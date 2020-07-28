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Incêndio

Trailer de circo pega fogo e malabarista perde tudo em Vila Velha

O fogo foi inicialmente contido pelos próprios artistas até a chegada dos Bombeiros; não houve feridos e as causas do incêndio não foram confirmadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 18:30

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:30

Trailer do Circo Barcelona, em Vila Velha, pegou fogo nesta terça-feira (28)
Trailer do Circo Barcelona, em Vila Velha, pegou fogo nesta terça-feira (28) Crédito: Carlos Alberto
Um incêndio atingiu o trailer de um dos artistas do Circo Barcelona, no bairro Jockey, em Vila Velha, nesta terça-feira (28). As chamas destruíram completamente o veículo e o fogo foi contido inicialmente pelos próprios artistas. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a causa do acidente não foi confirmada. Não houve feridos.
De acordo com um dos proprietários do circo, Danilo Rodrigues, o trailer pertencia ao malabarista, que perdeu todos os pertences no acidente. Danilo explicou também que os próprios artistas tentaram conter o fogo, que começou na vegetação do local, mas não conseguiram evitar que as chamas destruíssem o trailer.
"Estávamos preparando o circo para reabrir no formato drive-in, o fogo começou no mato e atingiu o trailer dele, ele não viu e não deu tempo de apagar. Ele perdeu os materiais que utilizava nas apresentações, perdeu o dinheiro que estava guardado, celular, televisão, computador, documentos... É a casa da gente, né"
Danilo Rodrigues - Proprietário do circo
Circo Barcelona antes do incêndio desta terça-feira (28)
Circo Barcelona antes do incêndio desta terça-feira (28) Crédito: Ricardo Medeiros
Danilo informou também que o trailer era de madeira e, por isso, foi rapidamente consumido pelas chamas. Por isso, o objetivo era impedir que as chamas se espalhassem para outros espaços do local.
"Tinham alguns artistas aqui, a gente tentou prevenir. Vimos que não tinha como apagar o fogo e tentamos conter as chamas, para que não se espalhassem", alegou.

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O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h50 para atender a ocorrência no circo. Segundo a nota, as guarnições foram rapidamente deslocadas, atuaram e conseguiram conter as chamas, que foram extintas.
O Corpo de Bombeiros comunicou também que não houve feridos e as causas do acidente não foram confirmadas. Não houve solicitação de perícia.
Trailer do Circo Barcelona, em Vila Velha, pegou fogo nesta terça-feira (28)
Trailer do Circo Barcelona, em Vila Velha, pegou fogo nesta terça-feira (28) Crédito: Carlos Alberto

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