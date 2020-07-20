Pandemia sem alegria: artistas de circo pedem ajuda para superar crise

Corrente solidária para ajudar os circos Crédito: Reprodução

No próximo dia 30, às 19h, nove circos do Estado vão participar de uma grande live para arrecadar doações para manter os artistas, que estão sem atividade por causa da pandemia de Covid-19. Informações: 99991-8676.

TODO MUNDO VENDO NOVELA

Com a expectativa de lançar mil candidatos a vereador e 40 a prefeito em todo o Estado, as lives do PSB para debater e orientar suas candidaturas têm sido um fracasso de público. Mesmo com esforços e mobilização partidária, a última reuniu pouco mais de 40 pessoas. Só contratando um sertanejo para animar os socialistas.

DEPUTADOS EM HOME OFFICE

Por causa da pandemia, a deputada federal Lauriete (PSC) protocolou projeto de resolução que muda o Regimento Interno da Câmara dos Deputados para que durante todo o ano de 2020 sejam inteiramente remotas as sessões e reuniões no plenário e nas comissões da Casa.

ES NA BA

O Estaleiro Enseada confirma a sua contratação para construir dois navios, com capacidade bruta de 7,8 mil toneladas, para atender à capixaba Petrocity Portos, no transporte de cabotagem. É a primeira contratação de porte desde o estouro da Lava-Jato, que impactou o setor de petróleo, principal cliente dos estaleiros brasileiros.

ES NO ES

As duas embarcações vão custar R$ 308 milhões e sua construção, ao longo de três anos, aproximadamente, vai gerar em torno de 3 mil empregos diretos e indiretos... na Bahia. A Petrocity tem todas as licenças e outorgas federais, mas ainda não conseguiu liberar no Iema (ES) a licença ambiental para iniciar as obras do Centro Portuário de São Mateus, com previsão de gerar mais de 5 mil empregos.

TRÊS ADVOGADOS E UM DESTINO

O Tribunal de Justiça realizou eleição para escolha da lista tríplice para a vaga de juiz titular para o TRE-ES, pela classe dos advogados. O mais votado, por 23 dos 26 votantes, foi o advogado Renan Sales. Em segundo lugar ficou o procurador do Estado Luiz Henrique Pavan, com 16 votos. O terceiro foi o advogado Américo Mignone - 15 votos. A decisão final será da Presidência da República.

TRÊS ADVOGADOS E UM DESTINO 2

A vaga é muito aguardada porque o TRE decidirá, em segunda instância, todos os assuntos relacionados às eleições municipais deste ano. O escolhido atuará no Tribunal Regional Eleitoral por dois anos. Quem sai é o advogado Adriano Athayde Coutinho.

PT FITNESS

A presidente estadual do PT, Jackeline Rocha está bem mais magra. E bem mais disposta a engordar a participação do partido nas Câmaras de Vereadores e Prefeituras do ES, que anda bem sequinha, quase sumida.

VÍDEOS E LIVROS

Os acadêmicos agora estão postando vídeos no site da Academia (www.ael.org.br) sobre a literatura produzida no Espírito Santo e os autores locais, de todas as épocas e estilos. O primeiro vídeo a ser compartilhado é do escritor Pedro J. Nunes.

CANTOR QUER SER PREFEITO

O atual vice-prefeito e presidente municipal do PP, Marinho Machado, que já foi vereador em vários mandatos e presidente da Câmara, desistiu de participar do processo eleitoral em Alegre.

CANTOR QUER SER PREFEITO 2

Agora o PP passa a ter uma única pré-candidatura a prefeito: Luiz Antônio Lemos Barbosa, que é cantor profissional com o nome artístico de Toni Lemos, filho do ex-prefeito Antônio Lemos Barbosa e irmão do ex-deputado e ex-prefeito Paulo Lemos.

ALÔ, FLAMENGUISTAS!