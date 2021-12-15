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Irmãos mortos

Tragédia em Linhares: família de Kauã protesta por rapidez no julgamento

Parentes do menino, que foi morto com o irmão Joaquim, em um crime atribuído pela polícia ao pastor Georgeval Alves, fizeram um ato com faixas e cartazes pedindo Justiça. Eles criticam a demora no julgamento dos recursos
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 dez 2021 às 10:50

Publicado em 15 de Dezembro de 2021 às 10:50

Familiares de Kauã e Joaquim fazem protesto e pedem rapidez no julgamento do caso da morte dos meninos
Familiares de Kauã e Joaquim fazem protesto e pedem rapidez no julgamento do caso da morte dos meninos Crédito: Ricardo Medeiros
Familiares do menino Kauã, de 6 anos, que foi morto junto com o irmão, Joaquim, de 3 anos, em um crime atribuído pela polícia ao pastor Georgeval Alves Gonçalves, em abril de 2018, no município de Linhares, Norte do Estado, fizeram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em Vitória, na manhã desta  quarta-feira (15). Eles reclamam da demora do TJES na resolução do processo contra Georgeval.
Os familiares carregavam faixas e cartazes pedindo Justiça pela morte dos meninos e que o julgamento seja acelerado. Uma das faixas carregadas pelo grupo pede que Georgeval, que era padrasto de Kauã e pai de Joaquim, seja condenado pelos crimes aos quais ele responde.

Família protesta e pede Justiça por Kauã e Joaquim

Bastante emocionada, a avó paterna de Kauã, Marlúcia Butkovsky, afirmou que o caso, que chocou todo o país por conta da brutalidade, não pode ser esquecido. Ela disse que Georgeval não pode passar impune e classificou o crime como uma "monstruosidade".
"Nós estamos aqui fazendo uma pequena manifestação para não deixar cair no esquecimento. Já vai fazer quatro anos que tudo aconteceu, aquela monstruosidade que ele fez. Meu pedido é julgamento, porque, sem julgamento, ele não é condenado. Ele fez tudo aquilo com dois inocentes, ele não pode passar impune", contou.

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Marlúcia também ressaltou que o julgamento de Georgeval e a resolução do caso deixou de ser apenas pelo caso dos meninos, mas como uma forma de trazer Justiça a todas as crianças vítimas de violência. Ela reiterou que quer que o caso seja concluído o mais rápido possível e criticou a demora para o julgamento dos recursos.
"Cada recurso demora seis meses e aí é difícil. A gente quer ver o resultado disso tudo. Não é mais só por Kauã e Joaquim, hoje é por toda criança. Estamos vendo muitas crianças sendo machucadas, mortas e não dá para deixar isso cair no esquecimento", pontuou.
Demandado pela reportagem de A Gazeta, o TJES informou que o caso tramita em segredo de Justiça e que, por isso, não pode passar informações.

RELEMBRE O CASO

Georgeval Alves
Kauã e Joaquim morreram em um incêndio que teria sido provocado pelo pastor Georgeval Alves, que está preso pelo crime Crédito: Fernando Madeira/ Arte: Geraldo Neto
O crime aconteceu no dia 21 de abril de 2018, na residência onde a família morava no Centro de Linhares, Região Norte do Estado. As crianças morreram após, segundo a polícia, terem sido abusadas sexualmente e queimadas vivas. Elas estavam em casa, com o pastor. A mãe, Juliana Sales, estava em Minas Gerais, com o filho mais novo do casal.
Sete dias após o crime, Georgeval foi preso, ainda durante o inquérito policial. Ele permanece no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, na Grande Vitória. Em maio do ano passado, o juiz André Bijos Dadalto, concluiu pela pronúncia de Georgeval, levando o líder religioso a júri popular.
Na mesma decisão, o magistrado entendeu que Juliana não deveria responder pelos crimes pelo qual foi denunciada. Após a sentença, dada na primeira instância, os advogados de defesa de Georgeval entraram com recurso no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) pedindo que a decisão seja revista.

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