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Acidente de trabalho

Trabalhador morre após ser esmagado por retroescavadeira em obra na Serra

A médica responsável pelo atendimento informou à polícia que o homem chegou ao hospital com o abdômen ferido e com parada cardiorrespiratória. Ele não resistiu e morreu

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 09:28

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 jul 2023 às 09:28
Um homem de 36 anos morreu após ser esmagado entre uma pedra e uma retroescavadeira que estava operando em uma obra que ele trabalhava na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Jardim Carapina, na Serra, na tarde dessa terça-feira (4).
Imagens registradas no local mostram o momento em que a máquina está parada, mas faz uma giro e acaba apertando o abdômen da vítima contra uma pedra. Logo depois do acidente, homens correm na direção do trabalhador. Ele chegou a ser levado para o Apart Hospital, mas não resistiu e morreu.
Conforme o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta das 18h de terça-feira (4) para ir até o hospital checar uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo uma retroescavadeira. Chegando ao local, a médica responsável pelo atendimento informou que havia recebido, em caráter de emergência, um homem ferido no abdômen e com parada cardiorrespiratória.
Ainda segundo a médica, a vítima do acidente chegou a ser levada para a sala de emergência, com objetivo de reverter o quadro, mas ele não resistiu e morreu no hospital.
Consta no boletim de ocorrência que o local onde o acidente aconteceu "é perigoso e de difícil acesso e de baixa iluminação". Ainda conforme o boletim, não foi possível ouvir testemunhas ou o próprio operador da máquina, que precisou se ausentar por "não passar bem após o episódio".
Homem é morto após ser esmagado entre pedra e retroescavadeira na Serra
Homem é morto após ser esmagado entre pedra e retroescavadeira na Serra Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
De acordo com a Polícia Militar, durante atendimento da ocorrência, duas advogadas da empresa em que a vítima trabalhava chegaram ao local. Eles informaram à polícia que a vítima trabalhava em uma área de depósito de entulho, onde a escavadeira operava.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo do trabalhador foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
As circunstâncias do fato estão sob investigação da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat), segundo a Polícia Civil.
O Apart Hospital, local para onde o homem foi levado, também foi demandado pela reportagem
A reportagem de A Gazeta também tenta contato com a empresa responsável pela obra e empregadora do homem que morreu.

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