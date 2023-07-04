Atraso na liberação de corpo impede velório de vítima de acidente na ES 245

Diessica Marques, de 26 anos, morreu após se envolver em um acidente no último domingo (2), na ES 245 em Governador Lindenberg Crédito: Leitor A Gazeta | Acervo pessoal

A família fez uma celebração rápida antes do enterro. A filha da Diessica, de 6 anos, queria dar um beijo na mãe que "virou estrelinha", mas não pode ter esse momento, segundo o pai da vítima, José Luiz Marques.

"A gente chegou em Colatina por volta de 8h30. Ficamos até tarde da noite sem que o caso fosse resolvido. O corpo só foi liberado às 20h30 e não deu tempo de fazer velório na igreja. Foi direto para o cemitério. É um absurdo com o ser humano" José Luiz Marques - Pai de Diessica

O acidente também vitimou Wesley Brunielli, de 26 anos. O corpo dele também foi enterrado em Governador Lindenberg depois de quase 24 horas. Segundo a assistente social do município, Fabiana Almeida, o problema na demora de liberar corpos no SML de Colatina é antigo.

"Você liga para o SML, eles dizem que está sem médico, que precisa aguardar. A gente fica indignado e pede uma providência do Estado, que olhe para essa situação. As famílias precisam de apoio, precisam ser assistidas nesse momento", disse a assistente.

A reportagem questionou a Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que o o prédio do SML de Colatina está em fase final de reforma, para que o atendimento à população possa ser prestado "de maneira mais eficiente, digna e ágil". Enquanto a obra não chega ao fim, a liberação de corpos é realizada em um espaço provisório, que possui capacidade reduzida.

"Em relação ao último final de semana, principalmente no domingo, devido ao volume de atendimentos registrados, com diversos corpos para necrópsia, algumas liberações demandaram mais tempo que o normal. Entretanto, o serviço está sendo prestado dentro da normalidade, na data de hoje (4)", completou a PC.

O acidente

O acidente aconteceu na ES 245, no trevo que dá acesso à Graça Aranha, no interior de Colatina. Com o impacto da batida, os dois veículos saíram da pista e o automóvel foi parar em uma área alagada. Familiares das vítimas relataram para a PM que a moto e o carro seguiam na mesma direção e se deslocavam para um rancho em São Domingos do Norte.