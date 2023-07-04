Bebê arremessada em acidente no ES passa 1° aniversário internada em hospital

O carro em que as sete crianças estavam, um Fiat Uno de transporte por aplicativo, bateu na traseira de um Fiat Mobi, de autoescola, e capotou na pista. Com o capotamento, a bebê foi lançada para fora do veículo e ficou no meio do asfalto. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram a menina se mexendo, já na pista, e sendo amparada por pessoas que presenciaram o acidente (veja vídeo acima).

Segundo o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, as outras crianças de 3, 5, 6, 8, 10, 11 anos que foram levadas para a unidade após o acidente foram liberadas na segunda-feira. Segundo a instituição, a bebê segue internada em estado estável, mas aguarda resultado de exames e ainda não há previsão de alta.

Relembre o acidente

O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento e mostram o momento em que a criança de um ano foi arremessada do carro de aplicativo. A colisão ocorreu volta de 11h30.

Segundo a Polícia Militar, informações iniciais indicam que o condutor do Fiat Mobi, de uma autoescola, trafegava na avenida, na faixa da direita. Em determinado momento, o veículo tentou passar para a faixa da esquerda e um carro de aplicativo, um Fiat Uno, não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira e capotando logo depois.