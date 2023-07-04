Bebê arremessada em acidente no ES passa 1° aniversário internada em hospital

A bebê de um ano arremessada após o carro em que ela estava capotar na manhã de segunda-feira (3), na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, segue internada no hospital nesta terça-feira (4) – dia em que completa seu primeiro aniversário. As outras seis crianças que estavam no veículo já receberam alta médica.
O carro em que as sete crianças estavam, um Fiat Uno de transporte por aplicativo, bateu na traseira de um Fiat Mobi, de autoescola, e capotou na pista. Com o capotamento, a bebê foi lançada para fora do veículo e ficou no meio do asfalto. Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram a menina se mexendo, já na pista, e sendo amparada por pessoas que presenciaram o acidente (veja vídeo acima).
Segundo o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim, as outras crianças de 3, 5, 6, 8, 10, 11 anos que foram levadas para a unidade após o acidente foram liberadas na segunda-feira. Segundo a instituição, a bebê segue internada em estado estável, mas aguarda resultado de exames e ainda não há previsão de alta.
Relembre o acidente
O acidente foi registrado por uma câmera de videomonitoramento e mostram o momento em que a criança de um ano foi arremessada do carro de aplicativo. A colisão ocorreu volta de 11h30.
Segundo a Polícia Militar, informações iniciais indicam que o condutor do Fiat Mobi, de uma autoescola, trafegava na avenida, na faixa da direita. Em determinado momento, o veículo tentou passar para a faixa da esquerda e um carro de aplicativo, um Fiat Uno, não conseguiu frear a tempo, colidindo na traseira e capotando logo depois.
No Uno, além das sete crianças, o motorista, de 31 anos, também se feriu e foi levado para um hospital da cidade. Ele foi liberado. O motorista do outro carro, não se feriu. O Fiat Uno estava plotado com símbolo da empresa de transporte por aplicativo Ubiz Car. A plataforma informou, por meio de nota, que o motorista estava com os filhos dentro do carro, fora de qualquer vínculo com a organização.