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Jardim Limoeiro

Trabalhador morre após caminhão derrubar muro e portão na Serra

O veículo tentava sair do pátio da empresa quando acabou atingindo o muro e um portão, que caiu sobre o homem; a vítima morreu no local, por volta das 9h desta quinta (13)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

13 jan 2022 às 12:19

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 12:19

Funcionário de empresa na Serra morreu após muro cair
Funcionário de empresa na Serra morreu após muro cair Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem de 63 anos morreu após um muro e um portão caírem em cima dele na manhã desta quinta-feira (13), no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. O muro caiu depois de um caminhão, que tentava sair do pátio de uma empresa, atingir a estrutura. O homem era funcionário do local.

Trabalhador morre depois de ser atingido por muro na Serra

Polícia Militar confirmou que o homem morreu no local do acidente, depois de ser atingido pelo muro, por volta das 9h. Conforme a corporação, a perícia da Polícia Civil foi acionada.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento e que não há mais detalhes. 
Funcionário de empresa na Serra morreu após muro cair
Funcionário de empresa na Serra morreu após muro cair Crédito: Leitor de A Gazeta
Em nota, a Telemont informou que as "causas da fatalidade" ainda estão sendo investigadas e, assim que forem concluídas, as providências cabíveis serão tomadas. "A empresa lamenta profundamente o acidente e presta toda a assistência e apoio necessários aos familiares do empregado atingido", afirmou.

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