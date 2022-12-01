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Acidente no Caparaó

Trabalhador morre ao capotar trator em acidente em Ibitirama

O trator escorregou em um barranco e o motorista Gilmar Leal Carlos perdeu o controle e capotou o veículo, na manhã desta quarta-feira (30), no interior de Ibitirama. Ele chegou a ser resgatado, mas morreu no pronto-socorro

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 13:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 dez 2022 às 13:46
Motorista morre após capotamento de trator no Caparaó
Motorista morre após capotamento de trator no Caparaó Crédito: Polícia Militar
O trabalhador Gilmar Leal Carlos, de 50 anos, que dirigia trator em uma propriedade rural em Córrego Dantas, em Ibitirama, na Região do Caparaó, morreu após capotar o veículo. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (30). O tratorista chegou a ser resgatado e levado para o pronto-socorro, mas morreu no local.
Segundo registro da Polícia Militar, o trabalhador foi contratado para realizar serviços na propriedade rural e levou adubo. Após deixar o produto, ele teria seguido com o trator na direção de uma encruzilhada para manobrar a máquina.
Durante a manobra, as rodas e os pneus traseiros da máquina escorregaram na beirada de um barranco. O local estava com barro e escorregadio e, ao perceber que o trator ia descer descontrolado a ribanceira íngreme, Gilmar teria tentado pular do veículo.
Motorista morre após capotamento de trator no Caparaó Crédito: Polícia Militar
Segundo o relato de testemunhas à polícia, Gilmar teria se enrolado nas mangueiras hidráulicas do veículo e capotou duas vezes com o trator.
A vítima foi retirada do local do acidente por populares e levada até outro ponto da localidade. De lá, o tratorista foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o pronto-socorro do município, mas faleceu durante atendimento.
A perícia da Policial Civil chegou a ser acionada, mas informou que não iria até o local do acidente, já que a vítima foi socorrida com vida e faleceu no hospital. O trator foi liberado pela Polícia Militar e entregue à guarda e responsabilidade do contratante do serviço.

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