Trabalhador morre ao capotar trator em acidente em Ibitirama

O trabalhador Gilmar Leal Carlos, de 50 anos, que dirigia trator em uma propriedade rural em Córrego Dantas, em Ibitirama, na Região do Caparaó, morreu após capotar o veículo. O acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (30). O tratorista chegou a ser resgatado e levado para o pronto-socorro, mas morreu no local.
Segundo registro da Polícia Militar, o trabalhador foi contratado para realizar serviços na propriedade rural e levou adubo. Após deixar o produto, ele teria seguido com o trator na direção de uma encruzilhada para manobrar a máquina.
Durante a manobra, as rodas e os pneus traseiros da máquina escorregaram na beirada de um barranco. O local estava com barro e escorregadio e, ao perceber que o trator ia descer descontrolado a ribanceira íngreme, Gilmar teria tentado pular do veículo.
Segundo o relato de testemunhas à polícia, Gilmar teria se enrolado nas mangueiras hidráulicas do veículo e capotou duas vezes com o trator.
A vítima foi retirada do local do acidente por populares e levada até outro ponto da localidade. De lá, o tratorista foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o pronto-socorro do município, mas faleceu durante atendimento.
A perícia da Policial Civil chegou a ser acionada, mas informou que não iria até o local do acidente, já que a vítima foi socorrida com vida e faleceu no hospital. O trator foi liberado pela Polícia Militar e entregue à guarda e responsabilidade do contratante do serviço.